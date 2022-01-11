Санкції проти РФ та зміцнення ЗСУ: Кулеба і Блінкен узгодили позиції по стримуванню російської агресії

Про це повідомляє сайт МЗС України.



"Ентоні Блінкен поділився з Дмитром Кулебою змістом обговорення між російською та американською делегаціями в Женеві 10 січня. Керівники зовнішньополітичних відомств узгодили подальші кроки України та США, зокрема з огляду на наступні дипломатичні контакти із РФ в форматі Ради НАТО-Росія та Постійної ради ОБСЄ. Сторони наголосили на взаємній відданості дипломатичному принципу "Жодних домовленостей щодо України без України", - йдеться у повідомленні.



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Крім того, Кулеба та Блінкен обговорили втілення пакету стримування РФ від подальшої агресії щодо України - жорсткі економічні санкції проти держави-агресора та практичне зміцнення обороноздатності ЗСУ.



Очільник української дипломатії подякував США за підтримку та наголосив, що Україна активно працює над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшої російської агресії, а США залишаються головним безпековим партнером.



"Завдяки активній дипломатичній роботі Україна має потужну міжнародну підтримку. Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу. Переговори в Женеві довели, що наша сила полягає в єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Блінкен попередив, що РФ може скоїти провокацію для обґрунтування нового нападу на Україну.