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Захід не погодиться на "гарантії безпеки" РФ, - Кулеба про переговори в Женеві

11 січня, 2022 вiвторок
13:49
Світ Дмитро Кулеба

На думку очільника МЗС Дмитра Кулеби, під час переговорів у Женеві між РФ та США Росії дали зрозуміти, що вона не має права голосу в питанні членства України в НАТО

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

За словами міністра, докладні висновки ще рано робити, оскільки ще будуть переговори в рамках засідань Ради Росія-НАТО та Постійної ради ОБСЄ.

"У той же час, загальна картина вже вимальовується. Російська Федерація ініціювала переговори про так звані "гарантії безпеки", щоб максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Росія хоче "гарантії безпеки" в той час, коли її армія "брязкає зброєю" біля українського кордону, тримає в заручниках Крим і воює на Донбасі. Також російські спецслужби підривають безпеку на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою, а поставки газу перетворюються на інструмент зовнішньої політики.

"Росія не має права голосу з питання членства України в НАТО. Це "червона" лінія, яку не перетне ані Україна, ані наші партнери. Колективний Захід не піде на надання Росії "юридичних гарантій" про нерозширення Альянсу на схід, оскільки це стало б його стратегічною поразкою", - додав міністр.

Він повідомив, що Росії в Женеві послали сигнал про те, що не буде ніяких домовленостей по Україні без України.

"Україна займає принципову позицію: скільки б разів не ходили по колу російські дипломати, лінія старту для обговорення гарантій безпеки на євроатлантичному просторі повинна починатися з деескалації Росією безпекової ситуації поблизу українського кордону і виходу Росії з Донбасу і Криму. Радий бачити, що наша наполеглива робота дає результат: серед партнерів зростає розуміння, що безпека євроатлантичного простору неможлива, поки Україна в небезпеці", - сказав Кулеба.

  • Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочався основний раунд переговорів США та РФ. Однією з російських вимог у рамках "гарантій безпеки" є відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.
  • 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.

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