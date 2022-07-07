Кулеба розповів про показовий момент після ухвалення візового режиму з РФ

Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Дуже показовий момент: за сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який подався б на отримання української візи", – сказав Кулеба.

Міністр повідомив, що за цей час було понад 100 дзвінків до МЗС та посольств України у різних країнах світу. Громадяни РФ дзвонили з проханням роз'яснити правила в'їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але жодної заявки на отримання візи не було.

"Це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела стосунки не між нашими державами, а між нашими народами. Ну і справжнє ставлення росіян до України це теж підтверджує", – вважає Кулеба.

Від 1 липня припинено безвізовий режим між Україною та Росією.

17 червня Кабмін ухвалив постанову, якою було припинено дію угоди з РФ про безвіз і, відповідно, запроваджено візовий режим для громадян Росії.