Про це очільник МЗС заявив у інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Кулеби, президент США у своєму кабінеті під час 40-хвилинної розмови повідомив йому, що невдовзі все розпочнеться.

"Він сказав: "Буде війна. Ми будемо з вами до кінця. Але Байден – це, звісно, авторитетне джерело інформації, він президент. Але у нас на руках на той момент було багато шматочків іншої інформації – наприклад, що в НАТО відбулося обговорення перспектив України у разі повномасштабної війни. І загалом усі погодилися, що 72 години, – і кінець Україні. Тобто тобі каже Байден, що ми з вами до кінця, а там уже десь сиділи люди та порахували, що до кінця – 72 години", – сказав Кулеба.

За словами міністра, після зустрічі з Байденом, в держдепі США йому показали конкретні дані про майбутнє вторгнення, зокрема, точки з аеродромами, де стояли підготовлені до зльоту російські вантажні літаки.

15 серпня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що мав напівофіційну інформацію про повномасштабне вторгнення РФ до України за кілька днів до нападу.

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