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Кулеба розповів, якими будуть наслідки виборів у Німеччині для України

26 вересня, 2021 неділя
22:45
Світ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сподівання, що коаліція у Бундестазі буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин

Про це він заявив у етері "ТСН-Тиждень", повідомляє офіційний сайт МЗС

За словами Кулеби, Україна ще до виборів у Німеччині проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН і нині розраховує на формування коаліції, яка буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин. 

"Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань”, - сказав Кулеба. 

Він додав, що ключове значення для України матиме те, яка у Бундестазі сформується коаліція. 

"Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин", - зазначив Кулеба.  

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Ангела Меркель
коаліція
МЗС
Німеччина
Бундестаг
ХДС/ХСС
СДПН
Дмитро Кулеба
Армін Лашет
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