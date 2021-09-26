Кулеба розповів, якими будуть наслідки виборів у Німеччині для України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сподівання, що коаліція у Бундестазі буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин
Про це він заявив у етері "ТСН-Тиждень", повідомляє офіційний сайт МЗС.
За словами Кулеби, Україна ще до виборів у Німеччині проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН і нині розраховує на формування коаліції, яка буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин.
"Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань”, - сказав Кулеба.
Він додав, що ключове значення для України матиме те, яка у Бундестазі сформується коаліція.
"Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин", - зазначив Кулеба.
- Нагадаємо, за першими даними екзитполів на виборах до Бундестагу в Німеччині ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія набирали однакову кількість голосів - по 25%.
- Посол України у Німеччині Андрій Мельник висловив переконання, що Берлін продовжить підтримувати Київ після виборів до Бундестагу.
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