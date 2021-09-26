Посол України у Німеччині прокоментував результати екзитполів на виборах до Бундестагу
Посол України у Німеччині Андрій Мельник висловив переконання, що Берлін продовжить підтримувати Київ після виборів до Бундестагу
Про це Мельник заявив Суспільному.
Таким чином він відреагував на дані екзитполів, за якими станом на 20:00 на виборах до Бундестагу лідирує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка набирає 26% голосів, а за нею з 24% йде консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Арміном Лашетом.
"Я радий, що особисто наш президент за останні місяці налагодив близький контакт безпосередньо із багатьма теперішніми лідерами. Тобто не лише із самою пані Меркель, але і з Арміном Лашетом. Значною мірою це стосується й Олафа Шольца, адже до сьогодні він був і залишається віцеканцлером, тобто людиною і членом коаліції урядової, який фактично цей нинішній курс Берліну не те що формував, але й є частиною цього курсу", — сказав Мельник.
Він додав, що останні зустрічі на вищому рівні проводились у Берліні під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і на них були присутні усі згадані політики.
"Саме під час цієї дуже тривалої та грунтовної розмови ми почули із перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого як до сьогодні, коли пані Меркель що два-три тижні дзвонила Путіну підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною", - зазначив Мельник.
- Нагадаємо, за першими даними екзитполів на виборах до Бундестагу в Німеччині ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія набирали однакову кількість голосів - по 25%.
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