Посол України у Німеччині прокоментував результати екзитполів на виборах до Бундестагу

Про це Мельник заявив Суспільному.

Таким чином він відреагував на дані екзитполів, за якими станом на 20:00 на виборах до Бундестагу лідирує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка набирає 26% голосів, а за нею з 24% йде консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Арміном Лашетом.

"Я радий, що особисто наш президент за останні місяці налагодив близький контакт безпосередньо із багатьма теперішніми лідерами. Тобто не лише із самою пані Меркель, але і з Арміном Лашетом. Значною мірою це стосується й Олафа Шольца, адже до сьогодні він був і залишається віцеканцлером, тобто людиною і членом коаліції урядової, який фактично цей нинішній курс Берліну не те що формував, але й є частиною цього курсу", — сказав Мельник.

Він додав, що останні зустрічі на вищому рівні проводились у Берліні під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і на них були присутні усі згадані політики.

"Саме під час цієї дуже тривалої та грунтовної розмови ми почули із перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого як до сьогодні, коли пані Меркель що два-три тижні дзвонила Путіну підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною", - зазначив Мельник.