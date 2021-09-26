Вибори до Бундестагу в Німеччині: оприлюднено результати екзитполу

Про це повідомляє DW.

Одразу після закриття виборчих дільниць у ФРН, о 18:00 за місцевим часом, було оприлюднено результати екзитполів на виборах до Бундестагу.

Опитування не змогло назвати лідера голосування. На парламентських виборах у ФРН перемогу може здобути як консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), так і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Обидві партії набирають по 25% голосів.

На третьому місці - партія "Союз-90"/"Зелені", що набрала 15% голосів. Правопопулістська партія" Альтернатива для Німеччини" та Вільна демократична партія (ВДП) набрали по 11% голосів.

За даними екзитполів соціологічної служби Infratest dimap, в парламент також проходить Ліва партія, за яку проголосували 5% виборців.

Канцлер ФРН Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру на виборах. Вона залишиться на своєму посту, поки не буде обрано її наступника та сформовано новий уряд Німеччини.