Вибори до Бундестагу в Німеччині: оприлюднено результати екзитполу
За даними екзитполу на виборах до Бундестагу в Німеччині ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія набирають однакову кількість голосів - по 25%
Про це повідомляє DW.
Одразу після закриття виборчих дільниць у ФРН, о 18:00 за місцевим часом, було оприлюднено результати екзитполів на виборах до Бундестагу.
Опитування не змогло назвати лідера голосування. На парламентських виборах у ФРН перемогу може здобути як консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), так і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Обидві партії набирають по 25% голосів.
На третьому місці - партія "Союз-90"/"Зелені", що набрала 15% голосів. Правопопулістська партія" Альтернатива для Німеччини" та Вільна демократична партія (ВДП) набрали по 11% голосів.
За даними екзитполів соціологічної служби Infratest dimap, в парламент також проходить Ліва партія, за яку проголосували 5% виборців.
Канцлер ФРН Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру на виборах. Вона залишиться на своєму посту, поки не буде обрано її наступника та сформовано новий уряд Німеччини.
- 25 вересня стало відомо, що понад половина громадян Німеччини заявили, що не сумуватимуть за Ангелою Меркель на посаді канцлера.
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