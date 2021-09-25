Німці відповіли на запитання, чи сумуватимуть за Меркель після її відставки
Понад половина громадян Німеччини заявили, що не сумуватимуть за Ангелою Меркель на посаді канцлера
Про це повідомляє DW.
Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Civey на замовлення видання Augsburger Allgemeine, 52% німців не сумуватимуть за Ангелою Меркель після того, як вона піде з посади канцлера ФРН. 38% респондентів заявили, що сумуватимуть за Меркель, а ще 10% опитаних не визначилися у цьому питанні.
Найбільша частка тих, хто сумуватиме за Меркель, серед виборців Християнсько-демократичного союзу - 63% опитаних людей, та партії "Зелені" - 45%. Найменше ж сумуватимуть за нинішньою канцлеркою виборці правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" - 2%.
Опитування провели у період з 22 по 24 вересня, у ньому взяли участь 5007 респондентів старше 18 років. Статистична похибка дослідження становить 2,5 відсотка.
- Нагадаємо, 26 вересня у ФРН мають відбутися парламентські вибори.
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