Уряд Німеччини знову може очолити жінка
Завтра, 26 вересня 2021 року, у ФРН мають відбутися парламентські вибори
Головними претендентами на посаду федерального канцлера є 63-річний соціал-демократ Олаф Шольц від соціал-демократів, 60-річний кандидат ХДС Армін Лашет та 40-річна Анналена Бербок від зелених, повідомляє Еспресо.TV.
Як наголошує українська служба Бі-бі-сі, зелені є партією, яка найбільш симпатизує Україні, виступає за її членство в ЄС та послідовно роками закликала зупинити будівництво "Північного потоку-2".
"Для країн Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна) ми хочемо тримати відкритим шлях до ЄС", - йдеться в програмі партії.
Крім того, лідер німецьких зелених Роберт Хабек у серпні запропонував надати українській армії летальну зброю.
Довідка
Анналена Бербок походить з родини активістів антивоєнного та антиядерного руху, у дитинстві разом з батьками брала участь у демонстраціях. Отримала освіту з політології та міжнародного права в університетах Німеччини та Британії.
2005 року вступила до партії зелених, а у 2013 році вперше стала депутаткою Бундестагу.
У 2018 році разом з літературознавцем Робертом Хабеком очолила Партію зелених.
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