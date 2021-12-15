Кулеба: Україна, Німеччина і Франція спільними зусиллями повертають Росію за стіл переговорів

Про це він повідомив у Twitter.

Ця зустріч (президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, - ред.) - важливий політичний сигнал", - написав Кулеба.

За його словами, на переговорах з лідерами Франції та Німеччини Зеленський доніс позиції української сторони. Зеленський підкреслив, що Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси.

"Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує регулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів", - додав Кулеба.









15-16 грудня у Брюсселі триває шостий саміт Східного партнерства, у якому бере участь президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, з яким обговорив європейські перспективи України та напруження на кордоні з Росією.

15 грудня президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном, де вони обговорили євроінтеграцію, агресію РФ та оборонну сферу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb