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Кулеба відкинув побоювання щодо ескалації у разі передачі Німеччиною ракет Taurus

13 серпня, 2023 неділя
14:29
Війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув побоювання, що передача Німеччиною ракет Taurus призведе до ескалації та закликав країну надати їх Україні

Про це повідомляє видання DW. 

"Україні потрібні ракети Taurus, щоб врятувати більше життів солдатів та мирних жителів, прискорити звільнення своїх територій та швидше закінчити війну", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

"Формула проста: чим більша дальність ракет, тим менша тривалість війни", - додав він. 

Також за його словами, за допомогою цих ракет Україна може "дістати до російських окупаційних сил на українській землі далеко за лінією фронту, порушити їх логістику та знищити командні центри та склади боєприпасів".

Кулеба також запевнив, що побоювання, що Україна може застосувати ракети Taurus проти цілей на території Росії, є "необґрунтованими". 

"Ми використовуватимемо ракети тільки в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що по праву належить нам відповідно до Статуту ООН та міжнародного права", - сказав він, нагадавши, що жодне з попередніх рішень Німеччини про постачання Україні нового виду зброї не призводило до ескалації конфлікту. 

"Навпаки: німецьке озброєння вже врятувало чимало українських життів", - сказав міністр.

Що відомо про передачу Німеччиною ракет Taurus Україні

На початку серпня стало відомо, що у німецькому Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні вражати цілі на відстані 500 км.

Після цього, 11 серпня, повідомлялося, що уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus зі складів Бундесверу в найближчі місяці. Щодо цього питання тривали засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Однак, того ж дня, 11 серпня, видання Bild повідомило, що федеральний уряд Німеччини стверджує, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus й про швидке або вже прийняте рішення на користь передачі ЗСУ німецьких крилатих ракет ні у відомстві канцлера, ні у міноборони нічого не знають.

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