Кулеба закликав міжнародних партнерів засудити обстріл окупантами Станиці Луганської

Про це він написав у Твітері.



"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 17 лютого російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого снаряди влучили в дитсадок, а двоє цивільних зазнали контузій.

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