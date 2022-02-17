Кулеба закликав міжнародних партнерів засудити обстріл окупантами Станиці Луганської
Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів засудити обстріл з важкого озброєння Станиці Луганської, який здійснили окупанти 17 лютого
Про це він написав у Твітері.
"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, 17 лютого російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого снаряди влучили в дитсадок, а двоє цивільних зазнали контузій.
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