Кулеба запропонував Данії взаємно визнати COVID-паспорти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів перемовини з данським колегою Йеппе Кофод
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Кулеба запропонував укласти угоду між Україною та Данією про визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів.
Кулеба подякував за рішення уряду передати Україні 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.
Міністри обговорили підтримку антикорупційної реформи, зміцнення обороноздатності України, модернізацію енергетичного сектору та впровадження відновлюваних джерел енергії.
Сторони приділили увагу протидії закінченню проєкту "Північний потік - 2".
- Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що країна визнає українські COVID-сертифікати.
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