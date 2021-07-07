Кулеба запропонував Данії взаємно визнати COVID-паспорти

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Кулеба запропонував укласти угоду між Україною та Данією про визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів.



Кулеба подякував за рішення уряду передати Україні 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.

Міністри обговорили підтримку антикорупційної реформи, зміцнення обороноздатності України, модернізацію енергетичного сектору та впровадження відновлюваних джерел енергії.

Сторони приділили увагу протидії закінченню проєкту "Північний потік - 2".

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що країна визнає українські COVID-сертифікати.

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