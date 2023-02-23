Про це повідомляє Sky News.

"Ми використовуємо зброю, яку отримуємо від партнерів, щоб завдати ударів по Росії на окупованих територіях України", - сказав Кулеба.

На запитання, чи може він гарантувати, що Україна не використовуватиме західні літаки та іншу далекобійну зброю для обстрілів Росії, Кулеба наголосив, що зброя потрібна виключно для звільнення окупованих територій.

"Ми можемо гарантувати, що будемо використовувати західну зброю для звільнення українських територій", - запевнив міністр закордонних справ.