Кулеба заявив, що Україна не використовуватиме західні літаки для обстрілів території РФ
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що літаки та зброя необхідні Україні аби звільнити українські території та атакувати армію РФ на окупованих землях нашої держави
Про це повідомляє Sky News.
"Ми використовуємо зброю, яку отримуємо від партнерів, щоб завдати ударів по Росії на окупованих територіях України", - сказав Кулеба.
На запитання, чи може він гарантувати, що Україна не використовуватиме західні літаки та іншу далекобійну зброю для обстрілів Росії, Кулеба наголосив, що зброя потрібна виключно для звільнення окупованих територій.
"Ми можемо гарантувати, що будемо використовувати західну зброю для звільнення українських територій", - запевнив міністр закордонних справ.
- Європейський парламент ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення РФ. У ній серед іншого євродепутати закликали передати Києву винищувачі
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