Кулеба заявив, що українці можуть поїхати до 124 країн
Кордони 124 країн світу відкриті для українців
Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.
"Станом на сьогодні для громадян України відкриті кордони 124 країн світу. Серед популярних туристичних напрямків вже відкриті Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Кіпр, Куба, Мальдіви, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшельські острови, Таїланд, Туніс, Туреччина, Хорватія, Чорногорія", - сказав Кулеба.
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Він закликав українців вакцинуватися і виконувати всі правила в'їзду.
"Сьогодні загалом відкриті 26 європейських країн. Це, зокрема, країни ЄС плюс Велика Британія", - запевнив міністр.
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