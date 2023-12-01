Культовий тенісист Надаль оголосив про повернення на корт

Про це Надаль повідомив у своєму твіттері.

37-річний Рафаель Надаль повернеться на корт вже на першому тижні нового сезону. Іспанець зіграє на турнірі в австралійському Брісбені, який пройде з 31 грудня до 7 січня.

Востаннє тенісист виходив на корт у січні 2023 на Australian Open, влітку він переніс операцію на лівому стегні.

Хто такий Рафаель Надаль

Надаль виграв 22 турніри Grand Slam, здобув золото на Олімпіаді у Пекіні та Ріо-де-Жанейро. П'ять разів завершував рік першою ракеткою світу (2008, 2010, 2013, 2017, 2019).

Рафаель Надаль є рекордсменом за кількістю виграних турнірів Великого шлему.