Культовий тенісист Надаль оголосив про повернення на корт
Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль збирається відновити свою кар'єру
Про це Надаль повідомив у своєму твіттері.
37-річний Рафаель Надаль повернеться на корт вже на першому тижні нового сезону. Іспанець зіграє на турнірі в австралійському Брісбені, який пройде з 31 грудня до 7 січня.
Востаннє тенісист виходив на корт у січні 2023 на Australian Open, влітку він переніс операцію на лівому стегні.
Хто такий Рафаель Надаль
Надаль виграв 22 турніри Grand Slam, здобув золото на Олімпіаді у Пекіні та Ріо-де-Жанейро. П'ять разів завершував рік першою ракеткою світу (2008, 2010, 2013, 2017, 2019).
Рафаель Надаль є рекордсменом за кількістю виграних турнірів Великого шлему.
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