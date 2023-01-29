Визначився переможець Australian Open
29 січня у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії серб Новак Джоковіч переміг грека Стфаноса Ціціпаса
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі вирішального матчу турніру Grand Slam у Мельбурні Джокович переміг Ціціпаса у трьох сетах - 6:3, 7:6, 7:6. За підсумками турніру серб поверне собі звання першої ракетки світу
Загалом Джокович виграв 22-й турнір Grand Slam та наздогнав за цим показником рекордсмена - іспанця Рафаеля Надаля.
Джокович має 10 титулів на Australian Open, 7 Вімблдону, три – US Open та два – Ролан Гаррос.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
29 січня
Чоловіки. Фінал
Стефанос Ціціпас (Греція) – Новак Джокович (Сербія) 3:6, 6:7, 6:7
- 28 січня переможницею Australian Open стала Аріна Соболенко з Білорусі, яка виступала на турнірі в нейтральному статусі.
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