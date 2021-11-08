Культовий тренер Моурінью відреагував на призначення Шевченка в італійський клуб

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Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью оцінив призначення Шевченка в "Дженоа".



"Поради давати не буду, але привіт йому. У нас дуже добрі стосунки з ним, ми дуже поважаємо один одного. Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, працював на Євро. Має вже дуже гарну базу як тренер. А це не те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже інакше, не як на суперфутболіста, а як на тренера", – сказав Жозе Моурінью.

"Дженоа" підписал з Андрієм Шевченком контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець замінить Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.

45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020.