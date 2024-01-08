Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "Абсолютно нічого не роблять": ведучий "Золотого глобуса - 2024" поглузував з принца Гаррі і Меган

"Абсолютно нічого не роблять": ведучий "Золотого глобуса - 2024" поглузував з принца Гаррі і Меган

8 січня, 2024 понедiлок
17:26
Культура

Американський комік Джо Кой, який став ведучим церемонії "Золотий глобус", публічно висміяв герцогів Сассекських та їхню багатомільйонну угоду з Netflix

Про це пише Metro.

Принц Гаррі та Меган Маркл не були присутні на церемонії вручення премії "Золотий глобус - 2024", однак, стали обʼєктом жартів ведучого. Актор Джо Кой висміяв багатомільйонну угоду герцогів Сассекських з Netflix за серіал "Гаррі і Меган".

Представляючи серіал "Спадкоємці", який отримав кілька статуеток, зокрема, і як найкращий телевізійний драматичний серіал, Кой сказав: "Спадкоємці" має дев’ять номінацій. Просто чудовий серіал про багату, білу, нещасливу сім’ю, яка вся в інтригах — о, зачекайте, це "Корона". Мені дуже прикро". 

Комік продовжив далі, зазначивши, що акторка Імельда Стонтон настільки чудово зіграла королеву Єлизавету ІІ, що "Принц Гаррі подзвонив їй і попросив у неї грошей".

"Принц Гаррі та Меган все одно отримуватимуть мільйони доларів за те, що вони абсолютно нічого не роблять — і це лише від Netflix!". Камера у цей момент показала генерального директора Netflix Теда Сарандоса, який, здавалося, посміхнувся. 

Відомо, що Netflix заплатив $100 млн за документальний фільм про Сассекських "Гаррі і Меган". Чотири роки тому подружжя склало з себе повноваження членів королівської сім'ї. Протягом останнього року сталося чимало конфліктів між герцогами Сассекськими та іншими членами королівської родини Великої Британії. Зокрема і через скандальний серіал Netflix.

Автор книги "Ендшпіль: всередині королівської сім’ї та боротьба монархії за виживання" Омід Скобі розкриває нові подробиці складних стосунків короля Чарльза та принца Гаррі. Зокрема він пише, що король Чарльз назвав молодшого сина дурнем після виходу серіалу Netflix "Гаррі та Меган".

8 грудня 2022 року на Netflix відбулась премʼєра документального серіалу "Гаррі і Меган", який став скандальним ще до свого виходу. Нове шоу показує історію принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, яку, як вони обидва заявляли, їм не дозволяли розповідати. Однак у серіалі міститься і чимало негативних висловлювань про членів королівської родини.

Британці, шанувальники королівської родини, обурились, що в серіалі згадали про расизм у монаршій сімʼї. Вони вимагали покарати герцогів Сассекських, позбавивши їх титулів.

Кіно
Золотий глобус
Netflix
Принц Гаррі
Читайте також:
7 січня, 2024 неділя
Росія планує у 2024 році здійснити 7 пусків міжконтинентальних балістичних ракет
6 січня, 2024 субота
В конгресі США сформована коаліція постачання до України ракет дальністю від 300 до 800 км, - Безсмертний
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
7 січня, 2024 неділя
Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант
Київ
-13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.31
    Купівля 38.31
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 січня
18:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Картонні "герої" Росії, або Хто посадить за різдвяний стіл "БЄСсмєртний полк"?
18:00
Тейлор Свіфт
Стрічка The Eras Tour Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії
17:57
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР вбачає корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
17:46
Ексклюзив
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
"Не повинно існувати різниці між державним та приватним університетом": експерт Кондратюк про нові освітні ініціативи від МОН
17:40
Ексклюзив
збиття літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ
Роковини збиття Іраном літака МАУ: політолог Дубов пояснив, чому Іран відмовляється визнавати повну відповідальність
17:35
фейк
Російські пропагандисти просувають наратив про неминучу поразку України, – дослідження ІМІ
17:32
терористи ХАМАС
Розвідка Південної Кореї підтвердила, що бойовики ХАМАС використовують зброю, отриману від КНДР
17:23
міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Ізраїль пообіцяв перейти до менш інтенсивної фази операції на півночі Гази
17:18
коронавірус_діти
Коронавірус і грип: мешканців Києва закликали вдягати маски в місцях скупчення людей
16:54
Ексклюзив
Defense Express: Є підтверджені дані про використання Росією ракет від КНДР для обстрілу України
16:37
електроенергія
Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП
16:36
Богдан Шершун
У віці 42 роки помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун
16:17
 Аліна Михайлова
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
16:09
Протягом вихідних із Донеччини евакуювали 87 людей, серед них 20 дітей
16:01
OPINION
Євген Магда
Генпрокурор Костін та гідність
15:59
зерно, зернова угода
Польський єврокомісар застеріг ЄК щодо нової кризи через імпорт української агропродукції
15:50
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин
15:28
виробництво коноплі
Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, – Гетманцев
15:12
телемарафон
В Україні майже половина опитаних назвали телемарафон неактуальним, – "Чесно"
14:54
Швеція
Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни
14:51
Українці отримали безплатний доступ для вивчення польської мови онлайн
14:50
Рубіжне
Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА
14:35
Україна повернула з окупованих територій 12-річного хлопця
14:29
Польща
У Польщі сталася ДТП за участі військової вантажівки: постраждали 11 людей
14:22
обстріл, Харківщина, медзаклад
Від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 195 українських медзакладів, 1500 об'єктів зазнали пошкоджень
14:22
Данило Гетманцев
Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею
14:17
Барак Обама
Обама отримав "Еммі" у сфері творчості за роботу над серіалом Netflix
14:09
У Києві загорівся тролейбус
У Києві загорівся тролейбус із пасажирами: попередньо, його підпалили зсередини
14:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Богдан Буткевич
Безугла проти Залужного: війна не завершилася
13:51
US Department of Defense
Процес інтеграції F-16 у систему ЗСУ відбувається одночасно в Україні та за кордоном, - Міноборони
13:48
Ентоні Блінкен
Напади хуситів у Червоному морі завдали шкоди понад 40 країнам, - Блінкен
13:33
Дистанційне навчання
На Одещині через негоду школи тимчасово перевели на дистанційне навчання
13:29
конгрес США
Розблокування коштів від США для України: відповідну угоду можуть опублікувати вже цього тижня
13:27
СМЕРШ
РФ відновила радянські загони "Смерш", - британська розвідка
13:17
поле, пшениця, зерно
З початку роботи зернового коридору з України експортували 15 млн тонн збіжжя: найбільше – до Китаю та Єгипту
13:04
зима, мороз
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує морозну й сонячну погоду в Україні 9 січня
12:58
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
12:54
На фото: Ольга Гринкевич - донька Ігоря Гринкевича
Подорожувала у VIP-вагоні УЗ: Гринкевичі пропонували ЗМІ гроші за видалення новини про доньку бізнесмена
12:52
У Польщі запроваджували заходи для безпеки повітряного простору через атаку РФ по Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV