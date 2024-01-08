"Абсолютно нічого не роблять": ведучий "Золотого глобуса - 2024" поглузував з принца Гаррі і Меган

Про це пише Metro.

Принц Гаррі та Меган Маркл не були присутні на церемонії вручення премії "Золотий глобус - 2024", однак, стали обʼєктом жартів ведучого. Актор Джо Кой висміяв багатомільйонну угоду герцогів Сассекських з Netflix за серіал "Гаррі і Меган".

Представляючи серіал "Спадкоємці", який отримав кілька статуеток, зокрема, і як найкращий телевізійний драматичний серіал, Кой сказав: "Спадкоємці" має дев’ять номінацій. Просто чудовий серіал про багату, білу, нещасливу сім’ю, яка вся в інтригах — о, зачекайте, це "Корона". Мені дуже прикро".

Комік продовжив далі, зазначивши, що акторка Імельда Стонтон настільки чудово зіграла королеву Єлизавету ІІ, що "Принц Гаррі подзвонив їй і попросив у неї грошей".

"Принц Гаррі та Меган все одно отримуватимуть мільйони доларів за те, що вони абсолютно нічого не роблять — і це лише від Netflix!". Камера у цей момент показала генерального директора Netflix Теда Сарандоса, який, здавалося, посміхнувся.

Відомо, що Netflix заплатив $100 млн за документальний фільм про Сассекських "Гаррі і Меган". Чотири роки тому подружжя склало з себе повноваження членів королівської сім'ї. Протягом останнього року сталося чимало конфліктів між герцогами Сассекськими та іншими членами королівської родини Великої Британії. Зокрема і через скандальний серіал Netflix.

Автор книги "Ендшпіль: всередині королівської сім’ї та боротьба монархії за виживання" Омід Скобі розкриває нові подробиці складних стосунків короля Чарльза та принца Гаррі. Зокрема він пише, що король Чарльз назвав молодшого сина дурнем після виходу серіалу Netflix "Гаррі та Меган".

8 грудня 2022 року на Netflix відбулась премʼєра документального серіалу "Гаррі і Меган", який став скандальним ще до свого виходу. Нове шоу показує історію принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, яку, як вони обидва заявляли, їм не дозволяли розповідати. Однак у серіалі міститься і чимало негативних висловлювань про членів королівської родини.

Британці, шанувальники королівської родини, обурились, що в серіалі згадали про расизм у монаршій сімʼї. Вони вимагали покарати герцогів Сассекських, позбавивши їх титулів.