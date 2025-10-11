Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років

Про це повідомляє People.

Зірка Голлівуду Дайан Кітон пішла з життя у віці 79 років у Каліфорнії. Родина просить поважати їхнє право на приватність, деталі не розголошуються.

Акторка народилася у 1946 році в Лос-Анджелесі під ім’ям Дайан Голл і була найстаршою дитиною в сім’ї з чотирьох. Її батько працював інженером, а мати займалася домогосподарством.

У кіно вона дебютувала у 1970 році — у фільмі "Коханці та інші незнайомці". Свою славу Кітон здобула у 1970-х, завдяки ролі у "Хрещеному батькові" та фільмах Вуді Аллена. За головну роль у стрічці "Енні Голл" (1977) вона отримала "Оскар". Упродовж кар’єри знялася у "Клубі перших дружин", працювала з режисеркою Ненсі Майєрс та зіграла у франшизі Book Club.