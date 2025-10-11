Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років
У суботу, 11 жовтня, померла акторка Дайан Кітон, яка знялася у фільмах "Хрещений батько", "Клуб перших дружин", і отримала Оскар за найкращу жіночу роль у стрічці "Енні Голл"
Про це повідомляє People.
Зірка Голлівуду Дайан Кітон пішла з життя у віці 79 років у Каліфорнії. Родина просить поважати їхнє право на приватність, деталі не розголошуються.
Акторка народилася у 1946 році в Лос-Анджелесі під ім’ям Дайан Голл і була найстаршою дитиною в сім’ї з чотирьох. Її батько працював інженером, а мати займалася домогосподарством.
У кіно вона дебютувала у 1970 році — у фільмі "Коханці та інші незнайомці". Свою славу Кітон здобула у 1970-х, завдяки ролі у "Хрещеному батькові" та фільмах Вуді Аллена. За головну роль у стрічці "Енні Голл" (1977) вона отримала "Оскар". Упродовж кар’єри знялася у "Клубі перших дружин", працювала з режисеркою Ненсі Майєрс та зіграла у франшизі Book Club.
- 24 вересня у віці 87 років пішла з життя Клаудія Кардинале - акторка, що стала символом італійської елегантності, відома за ролями у стрічках "Леопард" та "8 1/2".
