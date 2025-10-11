Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років

Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років

Марія Музиченко
11 жовтня, 2025 субота
23:04
Культура

У суботу, 11 жовтня, померла акторка Дайан Кітон, яка знялася у фільмах "Хрещений батько", "Клуб перших дружин", і отримала Оскар за найкращу жіночу роль у стрічці "Енні Голл"

Зміст

Про це повідомляє People.

Зірка Голлівуду Дайан Кітон пішла з життя у віці 79 років у Каліфорнії. Родина просить поважати їхнє право на приватність, деталі не розголошуються.

Акторка народилася у 1946 році в Лос-Анджелесі під ім’ям Дайан Голл і була найстаршою дитиною в сім’ї з чотирьох. Її батько працював інженером, а мати займалася домогосподарством.

У кіно вона дебютувала у 1970 році — у фільмі "Коханці та інші незнайомці". Свою славу Кітон здобула у 1970-х, завдяки ролі у "Хрещеному батькові" та фільмах Вуді Аллена. За головну роль у стрічці "Енні Голл" (1977) вона отримала "Оскар". Упродовж кар’єри знялася у "Клубі перших дружин", працювала з режисеркою Ненсі Майєрс та зіграла у франшизі Book Club.

  • 24 вересня у віці 87 років пішла з життя Клаудія Кардинале - акторка, що стала символом італійської елегантності, відома за ролями у стрічках "Леопард" та "8 1/2".
Автор Юрій Мартинович
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
Анастасія Матов
9 жовтня, 2025 четвер
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Автор Дмитро Марценишин
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Україна перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026
