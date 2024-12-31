Alyona alyona і Jerry Heil перемогли в номінації "Творче бачення" на Eurovision Awards 2024
Премія Eurovision Awards 2024 відзначила українських співачок alyona alyona і Jerry Heil, які цього року представляли Україну на Євробаченні, в номінації "Творче бачення"
Про це повідомляється на сайті eurovision.tv.
На Eurovision Awards 2024 оголосили переможців серед артистів, які брали участь у пісенному конкурсі "Євробачення" у Мальме. Український дует alyona alyona і Jerry Heil переміг в номінації "Творче бачення" (Artistic Vision).
Переможців визначали єврофани шляхом онлайн-голосування у 12 категоріях. Голосування тривало з 6 по 10 грудня у спеціальному застосунку. За українок віддали свої голоси 34,1% респондентів.
Номер alyona alyona і Jerry Heil, який приніс артисткам перемогу в номінації "Творче бачення", створила для них українська кліпмейкерка Таню Муіньо.
В інших номінаціях переможцями стали:
- Vocal Powerhouse 2024 — Nemo
- Miss Congeniality 2024 — Baby Lasagna
- Onstage Ensemble 2024 — Маріна Сатті
- Luscious Locks 2024 — Сільвестр Белт
- Style Icon 2024 — Bambie Thug
- Choreo Monarch 2024 — Marcus & Martinus
- Most Rizz 2024 — Анджеліна Манго
- Total Slay 2024 — Силія Капсіс
- Non-Qualifying Show-Stopper 2024 — Aiko
- Music Video 2024 — Baby Lasagna
#ALBM Cover of the Year 2024 — Сільвестр Белт, Rush
- У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце.
- Конкурсна пісня Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona взяли участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024", потрапила до чартів на Spotify, Apple Music та iTunes 27 країн світу.
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