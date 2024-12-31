Alyona alyona і Jerry Heil перемогли в номінації "Творче бачення" на Eurovision Awards 2024

Про це повідомляється на сайті eurovision.tv.

На Eurovision Awards 2024 оголосили переможців серед артистів, які брали участь у пісенному конкурсі "Євробачення" у Мальме. Український дует alyona alyona і Jerry Heil переміг в номінації "Творче бачення" (Artistic Vision).

Переможців визначали єврофани шляхом онлайн-голосування у 12 категоріях. Голосування тривало з 6 по 10 грудня у спеціальному застосунку. За українок віддали свої голоси 34,1% респондентів.

Номер alyona alyona і Jerry Heil, який приніс артисткам перемогу в номінації "Творче бачення", створила для них українська кліпмейкерка Таню Муіньо.

В інших номінаціях переможцями стали: