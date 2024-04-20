Американська співачка та володарка Греммі Мандіса померла у віці 47 років

Про це повідомляє BBC.

Вона також була учасницею американського пісенного проєкту American Idol у 2006 році.

Пола Абдул, яка була суддею Idol у 2006 році, назвала її "справжнім маяком світла".

Її колега про проєкту Денні Гокі написав у соцмережі X, що він "спустошений".

"З глибоким сумом дізнався про раптову втрату Мандіси. Її радість була заразливою, і я любив її серце, яке підбадьорювало людей на сцені та поза нею! Коли я дебютував у християнській музиці, вона була моєю найбільшою підтримкою. Мандісо, ти пішла занадто рано - наша спільнота ніколи не буде такою, як раніше", - написав він.

Devastated to hear about the sudden loss of Mandisa. Her joy was infectious & I loved her heart to encourage people on & off stage! When I made my debut in Christian music she was my greatest supporter. Mandisa you left too soon—our community will never be the same without you. pic.twitter.com/GNASOaFDxL — Danny Gokey (@dannygokey) April 19, 2024

За повідомленням публіциста Мандіси, співачка була знайдена мертвою у своєму домі в четвер вранці.

" Наразі ми не знаємо ні причини смерті, ні будь-яких інших подробиць, - додав він. - Ми просимо вас молитися за її сім'ю і близьке коло друзів у цей неймовірно важкий час".

Довідково: Мандіса отримала "Греммі" в номінації "Краща сучасна християнська музика" за альбом "Overcomer" у 2014 році.

У 2006 році співачка посіла дев'яте місце у п'ятому сезоні шоу American Idol.

Далі вона досягла значного успіху, будуючи кар'єру в християнській музиці.

Її альбоми, серед яких What If We Were Real 2011 року, Freedom 2009 року і True Beauty 2007 року, також були номіновані на Греммі.