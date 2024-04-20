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Головна Культура Американська співачка та володарка Греммі Мандіса померла у віці 47 років

Американська співачка та володарка Греммі Мандіса померла у віці 47 років

20 квітня, 2024 субота
13:21
Культура співачка та володарка Греммі Мандіса

Американська співачка та володарка премії "Греммі" Лінн Хандлі, відома під псевдонімом Мандіса, померла у віці 47 років

Про це повідомляє BBC.

Вона також була учасницею американського пісенного проєкту American Idol у 2006 році.

Пола Абдул, яка була суддею Idol у 2006 році, назвала її "справжнім маяком світла". 

Її колега про проєкту Денні Гокі написав у соцмережі X, що він "спустошений".

"З глибоким сумом дізнався про раптову втрату Мандіси. Її радість була заразливою, і я любив її серце, яке підбадьорювало людей на сцені та поза нею! Коли я дебютував у християнській музиці, вона була моєю найбільшою підтримкою. Мандісо, ти пішла занадто рано - наша спільнота ніколи не буде такою, як раніше", - написав він. 

За повідомленням публіциста Мандіси, співачка була знайдена мертвою у своєму домі в четвер вранці.

" Наразі ми не знаємо ні причини смерті, ні будь-яких інших подробиць, - додав він. - Ми просимо вас молитися за її сім'ю і близьке коло друзів у цей неймовірно важкий час".

Довідково: Мандіса отримала "Греммі" в номінації "Краща сучасна християнська музика" за альбом "Overcomer" у 2014 році.

У 2006 році співачка посіла дев'яте місце у п'ятому сезоні шоу American Idol.

Далі вона досягла значного успіху, будуючи кар'єру в християнській музиці.

Її альбоми, серед яких What If We Were Real 2011 року, Freedom 2009 року і True Beauty 2007 року, також були номіновані на Греммі.

  • Американська режисерка документального кіно, сценаристка та художниця Елеонор Коппола, дружина режисера Френсіса Форда Копполи, померла 12 квітня.

Теги:
Світ
музика
США
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