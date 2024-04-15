У 87 років померла режисерка Елеонор Коппола

Про це пише The Guardian.

Елеонор Коппола, режисерка фільмів "Париж почекає", "Любов, любов, любов" та документальної стрічки "Серця темряви: Апокаліпсис кінематографіста" про зйомки фільму "Апокаліпсис сьогодні" Френсіса Форда Копполи, померла 12 квітня в своєму будинку в Резерфорді, Каліфорнія. Їй було 87 років.

За свій фільм "Серця темряви" Елеонор Коппола отримала нагороду "Еммі" в 1992 році. Документальна стрічка розповідає про сумнозвісні події на зйомках фільму її чоловіка Френсіса Форда Копполи "Апокаліпсис сьогодні".

Витвори візуального мистецтва Копполи - фотографії, малюнки та концептуальні роботи виставлялися в багатьох галереях і музеях по всьому світу. Окрім реалізації в кінематографі, Копполу запам’ятали як матріарха успішної кінематографічної сім’ї, яка виховувала разом зі своїм чоловіком Френсісом трьох дітей, які пішли у кінобізнес.

Елеонор Коппола, яка виросла в окрузі Орандж, Каліфорнія, переїхала до Лос-Анджелеса, щоб навчатися в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Там вона познайомилася з Френсісом, працюючи асистенткою художнього керівника над його режисерським дебютом, фільмом жахів 1963 року "Деменція 13", знятим Роджером Корманом. Через кілька місяців після знайомства Коппола завагітніла, і пара одружилася в Лас-Вегасі в лютому 1963 року.

Їхній первісток, Джан-Карло, швидко став регулярно зніматися в фільмах свого батька, як і їхні наступні діти, Роман (народився в 1965 році) і Софія (народилася в 1971 році). Після зйомок у батька всі діти продовжили карʼєру в кіно.

Починаючи з "Апокаліпсису сьогодні" 1979 року, Коппола часто документувала закадрове життя фільмів Френсіса. Зйомки "Апокаліпсису сьогодні" на Філіппінах тривали 238 днів. Тайфун знищив декорації. У Мартіна Шина стався серцевий напад. Загинув член будівельної бригади.

Коппола задокументувала більшу частину хаосу, створивши один із найвідоміших фільмів про фільм.

"Я просто намагалася чимось зайняти себе, тому що ми були там так довго, — розповідала Коппола CNN у 1991 році. — Вони хотіли п’ять хвилин для телевізійної реклами чи щось подібне, і я думала, що рано чи пізно зможу отримати п’ять хвилин фільму, а потім він продовжився до 15 хвилин. Я просто продовжувала знімати, але не мала жодного уявлення про свою еволюцію, яку я бачила за допомогою камери. Отже, це був сюрприз для нас обох і досвід, який змінив життя".

У 1979 році вона опублікувала книжку "Нотатки: про створення "Апокаліпсису сьогодні". У той час як фільм зосереджувався на метушні на знімальному майданчику, у книзі описувалися деякі внутрішні негаразди Елеонор Копполи, зокрема труднощі, пов’язані з одруженням із великою людиною. Вона написала, що була "жінкою, ізольованою від своїх друзів, своїх справ і своїх проєктів" протягом року в Манілі. Вона також відверто говорить про те, що Френсіс мав позашлюбні стосунки.

Проте вони залишалися разом протягом усього її життя. У 2008 році вона написала мемуари "Записки про життя". Родина повідомила, що Елеонор нещодавно завершила свої треті мемуари.

Коппола померла напередодні премʼєри свого чоловіка "Мегалополіс", яка відбудеться на Каннському кінофестивалі.