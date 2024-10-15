Авторка муралу з Будановим Ніколь Фельдман розповіла, що надихалася конструктором "Лего"
Художниця Ніколь Фельдман, яка разом з сестрою Мішель створила мурал "Обрій" з начальником ГУР Кирилом Будановим на ромашковому полі, пояснила символізм малюнку
Про це вона розповіла "Суспільне Культура".
У вихідні на Подолі в Києві з’явився стінопис, на якому зображений начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов на ромашковому полі та з котиком на руках. Авторами роботи стали відомі стріт-арт-художниці сестри Мішель та Ніколь Фельдман.
На стінописі, що по вулиці Введенська, 6, Буданов зображений із котом та пташкою у ромашковому полі. Сова з мечем, направленим донизу, є художньою інтерпретацією емблеми ГУР. Сова зображена над зірками, що обігрує латинське гасло Sapiens dominabitur astris, або ж "Мудрий панує над зірками".
Ніколь Фельдман зазначила, що створення муралу "Обрій" погодили з власниками будівлі. Деякі люди, за словами художниці, висловлювали подяку і казали "ми вас любимо". Вона поділилася, що квіти та кота створювали на основі конструкторів "Лего".
Мурал вшановує живих і полеглих бійців ГУР. Обірвані пелюстки деяких ромашок з поля символізують втрати війська. Однак попри це, поле лишається "живим і життєдайним".
"Ми заряджаємось від того поля, на якому виросли. Навіть якщо буде буря і град, ми все одно будемо тут рости, тому що є люди, які не бояться дивитися за обрій", — зазначили Фельдман.
Сестри уточнили, що на роботу їх надихнув Кирило Буданов. Він на стінописі зображений у чорному мундирі з характерним погоном генерал-лейтенанта, що видніється з-під однострою. Однією рукою він тримає свого чорного кота, іншу руку простягає до квітів.
- У Києві з’явився мурал із Будановим на ромашковому полі та з котиком на руках.
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