Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Авторка муралу з Будановим Ніколь Фельдман розповіла, що надихалася конструктором "Лего"

Авторка муралу з Будановим Ніколь Фельдман розповіла, що надихалася конструктором "Лего"

Дар'я Тарасова
15 жовтня, 2024 вiвторок
18:09
Культура У Києві з'явився мурал, присвячений Буданову

Художниця Ніколь Фельдман, яка разом з сестрою Мішель створила мурал "Обрій" з начальником ГУР Кирилом Будановим на ромашковому полі, пояснила символізм малюнку

Зміст

Про це вона розповіла "Суспільне Культура".

У вихідні на Подолі в Києві з’явився стінопис, на якому зображений начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов на ромашковому полі та з котиком на руках. Авторами роботи стали відомі стріт-арт-художниці сестри Мішель та Ніколь Фельдман.

На стінописі, що по вулиці Введенська, 6, Буданов зображений із котом та пташкою у ромашковому полі. Сова з мечем, направленим донизу, є художньою інтерпретацією емблеми ГУР. Сова зображена над зірками, що обігрує латинське гасло Sapiens dominabitur astris, або ж "Мудрий панує над зірками".

Ніколь Фельдман зазначила, що створення муралу "Обрій" погодили з власниками будівлі. Деякі люди, за словами художниці, висловлювали подяку і казали "ми вас любимо". Вона поділилася, що квіти та кота створювали на основі конструкторів "Лего".

Мурал вшановує живих і полеглих бійців ГУР. Обірвані пелюстки деяких ромашок з поля символізують втрати війська. Однак попри це, поле лишається "живим і життєдайним".

"Ми заряджаємось від того поля, на якому виросли. Навіть якщо буде буря і град, ми все одно будемо тут рости, тому що є люди, які не бояться дивитися за обрій", — зазначили Фельдман.

Сестри уточнили, що на роботу їх надихнув Кирило Буданов. Він на стінописі зображений у чорному мундирі з характерним погоном генерал-лейтенанта, що видніється з-під однострою. Однією рукою він тримає свого чорного кота, іншу руку простягає до квітів.

  • У Києві з’явився мурал із Будановим на ромашковому полі та з котиком на руках.

 

Теги:
Суспільство
мистецтво
ГУР
новини Києва
Кирило Буданов
Читайте також:
Автор Ростислав Павленко
14 жовтня, 2024 понедiлок
Рейдами на концерти відвертають увагу від Вугледара
С-70 "Охотник"
Автор Роман Яворський
14 жовтня, 2024 понедiлок
Таємна зброя: що таке С-70 "Охотник" і чому росіян так злякало ураження цього безпілотника на Донбасі
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Катерина Єсікова
15 жовтня, 2024 вiвторок
КНДР підірвала частину доріг з Південною Кореєю, - Сеул
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.8
    Продаж 45.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
15 жовтня
18:48
Композитор "Піратів Карибського моря" та "Дюни" Ганс Циммер підтримав Україну на концерті в США
18:47
РФ обстріляла Нікопольщину: поранено 4-річну дитину та вагітну жінку
18:38
Георгій Судаков (ліворуч) та Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Грузія
"Високо тримаємо голови": Судаков підсумував матчі Ліги націй, після яких Україна залишилась на останньому місці
18:30
евакуація
Із чотирьох громад Харківщини оголосили обовʼязкову евакуацію цивільних
18:11
Російські солдати
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких росіяни розстріляли на Покровському напрямку
18:07
OPINION
Таємна любов до корупції
18:05
Революція гідності, беркут
Справи Майдану: судитимуть екскомандира "Беркута" і двох міліціонерів, які здійснили перші постріли в мітингувальників 20 лютого 2014 року
18:04
Чехія
МЗС Чехії оголосило про призначення нового посла в РФ після трьох років відсутності
17:53
Володимир Зеленський
США тиснуть на Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку, - радник голови ОП
17:50
Ексклюзив
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
КНДР буде допомагати РФ, ЗСУ потрібно буде знищувати велику кількість живої сили, - військовий Варченко
17:48
безробіття
Уряд вирішив розширити програму безоплатного навчання за ваучерами та підтримку безробітних
17:21
Обстріл Костянтинівки
РФ атакувала Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено лінії електропередачі
17:17
Кіліан Мбаппе, Реал
Зірку "Реала" Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Поліція розпочала розслідування
17:13
Ексклюзив
Кадиров
"Ця історія далека від завершення": соціолог Шульга про "кровну помсту" Кадирова
17:09
Каховська ГЕС
Укргідроенерго вирішило поки що не подавати позов проти РФ за руйнування Каховської ГЕС
17:07
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку
17:06
"Є можливими компонентами для виробництва хімічної зброї": іспанська поліція вилучила 13 тонн хімречовин, які прямували до Росії
16:43
С-70 "Охотник"
"Черговий дорогий і ганебний провал": британська розвідка проаналізувала дієвість дрона С-70 "Охотник" російського виробництва
16:39
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 96 боєзіткнень, найбільше - на Курахівському напрямку
16:38
Дружина шоумена Дяді Жори розповіла, що він переніс інсульт
16:38
армія КНДР
Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, - ЗМІ
16:32
Ексклюзив
Наступальна операція РФ виснажується, росіяни будуть змушені перейти до оперативної паузи, - військовий ЗСУ Варченко
16:17
Інфографіка
Збірна України, Україна - Чехія
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після втрати очок з Чехією
16:14
Микола Точицький
Точицький заявив, що кожен 5-й культурний діяч, виїжджаючи за кордон, не повертається
16:12
Ліван
Прем'єр Лівану заявив, що отримав від США гарантії зменшення кількості ударів Ізраїлю по Бейруту
16:06
безвіз
Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим
16:05
Кріштіану Роналду
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 15 жовтня
16:00
OPINION
Грузія: Путінська вендета вже в жовтні
16:00
опалення
Шмигаль запевнив, що 99% житлових будинків готові до опалювального сезону
15:58
Херсонська область
На Херсонщині змінили тривалість комендантської години
15:44
міни, замінований пляж
Уряд дозволив утилізувати вибухонебезпечні предмети безпосередньо у районах розмінування
15:32
Албанія
Євросоюз розпочав з Албанією переговори про членство в блоці
15:31
Угорщина
Впускає в країну забагато росіян без перевірки: у Нідерландах пропонують тимчасово виключити Угорщину з Шенгену
15:13
Анонс
Презентація проєкту “Книга-мандрівка. Крим – це Україна”
У столиці відбудеться презентація проєкту “Книга-мандрівка. Крим – це Україна”
15:07
Ігор Кондратюк
"Цікаво, чи підуть вони на концерт "Кварталу": Кондратюк заявив, що ТЦК має працювати "трошки не так"
14:57
Санкт-Петербург планує передати окупованому Маріуполю пам'ятник "місто військової слави", - міськрада
14:46
ID-картка, паспорт
В Україні можна буде швидше отримати терміновий паспорт
14:42
Предстоятеля УПЦ МП Онуфрія просять розірвати зв'язки з РПЦ
Опитування КМІС: 80% респондентів підтримує закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з РФ
14:32
Інноваційні рішення та протидія викликам: Україна співпрацюватиме зі Швецією у сфері охорони здоров'я
14:17
БПЛА
У Дії запустять цифровий рекрутинг операторів БПЛА, - Федоров
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV