У Києві з’явився мурал із Будановим на ромашковому полі та з котиком у руках
На Подолі у Києві з’явився масштабний мурал, на якому зображений начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов на ромашковому полі та з котиком у руках
Про це повідомляє NV.
Авторами роботи стали відомі стріт-арт художниці, сестри Мішель та Ніколь Фельдман.
Стінопис, намальований на будинку по вулиці Введенській, 6, присвячений українським військовослужбовцям. Він зображує чоловіка у військовій формі, який тримає кота на руках, на тлі поля ромашок. Птах сидить на квітах, а над композицією розправила крила сова, що нагадує емблему Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР).
Хоча художниці не називають ім'я зображеної персони, ряд деталей, таких як погони генерал-лейтенанта, наявність кота та птаха, вказують на те, що мурал присвячений начальнику ГУР Кирилу Буданову.
Сестри Фельдман пояснили, що створили образ "герою України, образу справжнього українця, який йде і нічого не боїться. І навколо квіти, які надірвані, але це все ще красиве поле. Не всі вони цілі, але вони є і вони разом. Ця людина несе велику відповідальність, це насправді важко, особливо у такий час".
- 2 травня повідомлялось, що у Святошинському районі столиці створили мурал із зображенням українського воєначальника, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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