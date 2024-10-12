У Києві з’явився мурал із Будановим на ромашковому полі та з котиком у руках

Про це повідомляє NV.

Авторами роботи стали відомі стріт-арт художниці, сестри Мішель та Ніколь Фельдман.

Стінопис, намальований на будинку по вулиці Введенській, 6, присвячений українським військовослужбовцям. Він зображує чоловіка у військовій формі, який тримає кота на руках, на тлі поля ромашок. Птах сидить на квітах, а над композицією розправила крила сова, що нагадує емблему Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР).

Хоча художниці не називають ім'я зображеної персони, ряд деталей, таких як погони генерал-лейтенанта, наявність кота та птаха, вказують на те, що мурал присвячений начальнику ГУР Кирилу Буданову.

Сестри Фельдман пояснили, що створили образ "герою України, образу справжнього українця, який йде і нічого не боїться. І навколо квіти, які надірвані, але це все ще красиве поле. Не всі вони цілі, але вони є і вони разом. Ця людина несе велику відповідальність, це насправді важко, особливо у такий час".