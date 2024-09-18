Біллі Айліш закликала шанувальників підтримати Камалу Гарріс на президентських виборах США
Американська співачка Біллі Айліш заявила, що підтримує віцепрезидентку Камалу Гарріс на виборах президента США. Артистка закликає шанувальників голосувати за кандидатку
Про це повідомляє CNN.
"Ми голосуємо за Камалу Гарріс і Тіма Уолза, тому що вони борються за захист нашої репродуктивної свободи, нашої планети та нашої демократії", - заявили Біллі Айліш та артист Фіннеас О'Коннелл.
За їх словами, вони "не можуть дозволити екстремістам контролювати наше життя, наші свободи та наше майбутнє". Музиканти переконані, що єдиним способом зупинити їх є голосування за Камалу Гарріс.
"Голосуйте так, ніби від цього залежить ваше життя, тому що це так", - сказала Айліш.
- Популярна американська співачка Тейлор Свіфт, яка має велику кількість фанатів, оголосила після дебатів, що підтримує Камалу Гарріс на президентських виборах у США.
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