Біллі Айліш закликала шанувальників підтримати Камалу Гарріс на президентських виборах США

Про це повідомляє CNN.

"Ми голосуємо за Камалу Гарріс і Тіма Уолза, тому що вони борються за захист нашої репродуктивної свободи, нашої планети та нашої демократії", - заявили Біллі Айліш та артист Фіннеас О'Коннелл.

It’s National Voter Registration Day. We are voting for Harris-Walz. The choice is clear. Check your voting status here: https://t.co/ZPKcYDR7aF pic.twitter.com/PiFfQpkARW — billie eilish (@billieeilish) September 17, 2024

За їх словами, вони "не можуть дозволити екстремістам контролювати наше життя, наші свободи та наше майбутнє". Музиканти переконані, що єдиним способом зупинити їх є голосування за Камалу Гарріс.

"Голосуйте так, ніби від цього залежить ваше життя, тому що це так", - сказала Айліш.