"Вона сильна і талановита лідерка": співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс

Про це вона написала в instagram.

34-річна попзірка Тейлор Свіфт, яка нині є однією з найуспішніших і найпопулярніших співачок, оголосила, що підтримує кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США. У соцмережі, де вона має 283 млн підписників, артистка повідомила, що подивилася дебати, бо вважає це обовʼязком виборця, і "дослідила актуальні проблеми і погляди кандидатів на найважливіші теми".

"Я буду голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року. Я голосую за Камалу Гарріс, тому що вона бореться за права, та тому, що, на мою думку, потрібен воїн, щоб їх відстоювати. Я вважаю, що вона сильна, талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос", - заявила Свіфт.

Вона зазначила, що її приємно вразив вибір напарника Тіма Волза, "який десятиліттями відстоював права ЛГБТК+, ЕКЗ і право жінки на власне тіло".

Свіфт згадала про використання кампанією Дональда Трампа фейкових зображень, створених за допомогою штучного інтелекту, які начебто свідчили про підтримку співачкою кандидатури республіканця. Це стало однією з причин, чому вона вирішила оголосили, за кого голосуватиме на виборах.

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"Це справді викликало у мене занепокоєння щодо ШІ та небезпеки поширення дезінформації. Це привело мене до висновку, що я повинна бути дуже прозорою щодо своїх фактичних планів як виборця на ці вибори", - повідомила Свіфт.

Свій допис співачка підписала як "Тейлор Свіфт, бездітна жінка з кішками", використавши фото з одним зі своїх котів, Бенджаміном Баттоном, зі зйомки обкладинки журналу Time в грудні 2023 року. Підпис є відсиланням до коментаря кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії Джеймса Венса, який назвав так переважну частину виборців Демократичної партії.

Політичні погляди Свіфт були в центрі уваги з липня 2024 року. Вважається, що співачка має великий вплив на свою аудиторію, збираючи натовпи фанатів на своїх концертах та будучи для них прикладом для наслідування.

Спершу шанувальники очікували, що Свіфт оголосить про свою підтримку кандидата після поширення Дональдом Трампом у соцмережі фейкових зображень жінок у футболках із написом Swifties for Trump ("Фанатки Тейлор Свіфт за Трампа"). Проте співачка зберігала мовчання, хоча її шанувальники створили групу Swifties 4 Harris. Вони провели онлайн-мітинг, на якому зібрали $100 тис. на кампанію Камали Гарріс.