Трамп похизувався нібито підтримкою від фанаток Тейлор Свіфт, але журналісти виявили підробку
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп повідомив, що американська співачка Тейлор Свіфт нібито підтримала його кандидатуру
Про це пише "Європейська правда".
Відповідний пост Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Він поділився кількома скриншотами дописів із X, на яких зображені жінки у футболках із написом Swifties for Trump ("Фанати Тейлор Свіфт за Трампа").
"Один зі скриншотів - колаж, де Свіфт зображена в образі Дядька Сема з написом "Тейлор хоче, щоб ви проголосували за Дональда Трампа", - йдеться у повідомленні.
"Приймаю!" - підписав Трамп.
Натомість журналісти Variety встановили, що лише одна фотографія жінки є реальною - решта згенеровані штучним інтелектом або ж є скриншотом сатиричної статті.
Речник кампанії Трампа Стівен Чунг не прокоментував конкретний допис, лише зазначив, що "Swifties for Trump - це масовий рух, який стає все більшим з кожним днем".
- Прокремлівські сайти оприлюднювали "новини" нібито про те, що кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа планували вбити представники Демократичної партії.
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