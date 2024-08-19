Трамп похизувався нібито підтримкою від фанаток Тейлор Свіфт, але журналісти виявили підробку

Про це пише "Європейська правда".

Відповідний пост Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Він поділився кількома скриншотами дописів із X, на яких зображені жінки у футболках із написом Swifties for Trump ("Фанати Тейлор Свіфт за Трампа").

"Один зі скриншотів - колаж, де Свіфт зображена в образі Дядька Сема з написом "Тейлор хоче, щоб ви проголосували за Дональда Трампа", - йдеться у повідомленні.

"Приймаю!" - підписав Трамп.

Натомість журналісти Variety встановили, що лише одна фотографія жінки є реальною - решта згенеровані штучним інтелектом або ж є скриншотом сатиричної статті.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг не прокоментував конкретний допис, лише зазначив, що "Swifties for Trump - це масовий рух, який стає все більшим з кожним днем".