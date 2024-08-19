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Трамп похизувався нібито підтримкою від фанаток Тейлор Свіфт, але журналісти виявили підробку

Катерина Єсікова
19 серпня, 2024 понедiлок
19:23
Світ Тейлор Свіфт

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп повідомив, що американська співачка Тейлор Свіфт нібито підтримала його кандидатуру

Зміст

Про це пише "Європейська правда".

Відповідний пост Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Він поділився кількома скриншотами дописів із X, на яких зображені жінки у футболках із написом Swifties for Trump ("Фанати Тейлор Свіфт за Трампа").

"Один зі скриншотів - колаж, де Свіфт зображена в образі Дядька Сема з написом "Тейлор хоче, щоб ви проголосували за Дональда Трампа", - йдеться у повідомленні.

"Приймаю!" - підписав Трамп.

Натомість журналісти Variety встановили, що лише одна фотографія жінки є реальною - решта згенеровані штучним інтелектом або ж є скриншотом сатиричної статті.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг не прокоментував конкретний допис, лише зазначив, що "Swifties for Trump - це масовий рух, який стає все більшим з кожним днем".

  • Прокремлівські сайти оприлюднювали "новини" нібито про те, що кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа планували вбити представники Демократичної партії.

Теги:
Культура
музика
Дональд Трамп
вибори у США
США
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