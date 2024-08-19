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Мережа проросійських сайтів поширювала неправдиву інформацію, що Трампа планували вбити демократи, - AFP

Дар'я Куркіна
19 серпня, 2024 понедiлок
15:34
Світ замах на Трампа

Прокремлівські сайти оприлюднювали "новини" нібито про те, що кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа планували вбити представники Демократичної партії

Зміст

Про це пише AFP.

"Підроблені сайти, які значною мірою забезпечують дешеві, широко доступні інструменти штучного інтелекту, підживлюють вибух помилкових наративів, оскільки американські чиновники попереджають, що іноземні держави, такі як Росія та Іран активізують зусилля, щоб втрутитися у вибори 5 листопада", - йдеться у матеріалі.

Зазначено, що раніше цього місяця мережа десятків сайтів поширила неправидиву інформацію про те, що Трампа планували вбити демократи під час замаху на мітингу у липні. Власником цієї мережі є колишній морський піхотинець США Джон Дуган: він утік до Росії, а в американській Флориді його звинувачують у здирництві та прослуховуванні телефонних розмов.

Зокрема, у фейкових новинах цитували аудіозапис нібито приватної розмови експрезидента США Барака Обами зі стратегом від демократів. Голос аудіозапису, який імітує Обаму, каже: "Усунення Трампа забезпечить перемогу над будь-яким кандидатом від Республіканської партії".

Ці слова з аудіо поширював 171 новинний сайт мережі Дугана, проте американське моніторингове агентство NewsGuard встановило: запис згенерував штучний інтелект.

"Зрозуміло, що мережа Дугана все частіше використовується для поширення політичної дезінформації напередодні виборів у США. Більшість його сайтів створені таким чином, щоб імітувати, у тому числі в ключових штатах, місцеві сайти новин, які мають назви, що звучать як назви відомих газет, і це може ввести в оману читачів", — пояснила аналітикиня NewsGuard Маккензі Садегі.

Замах на Трампа

13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку. 

25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного в замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.

Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком. 

У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.

27 липня Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на нього було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування вбитого прихильника та поранених під час стрілянини.

7 серпня Трамп висловився, що замах на його життя під час мітингу у Пенсильванії став результатом меседжів політиків Демократичної партії.

Теги:
вибори
вибори президента
Технології
штучний інтелект
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
Дезінформація
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