Фанати Тейлор Свіфт зібрали $100 тис. для кампанії Камали Гарріс

Про це пише Variety.

Хоча 34-річна американська зірка Тейлор Свіфт ще не підтримала жодного кандидата в президенти США, її фанати вже мобілізують свої зусилля. Коаліція Swifties for Kamala ("Фанати Тейлор Свіфт за Камалу") офіційно розпочала роботу 27 серпня, провівши віртуальний мітинг. В онлайн-зустрічі взяли участь запрошені доповідачі, зокрема американська співачка і піаністка Керол Кінг і сенаторка Елізабет Воррен.

Кінг почала свою промову зі схвальних слів про Свіфт як свою "онуку-музикантку й авторку пісень". У 2021 році Свіфт ввела Кінг до Зали слави рок-н-ролу, виконавши кавер на пісню Will You Still Love Me Tomorrow і назвавши її "найкращою авторкою пісень усіх часів". Тепер Кінг віддячила їй тим же, виконавши приспів композиції Shake It Off.

"Я в захваті від Камали, тому що так багато людей у ​​захваті від Камали. Я захоплювалася нею, ідеєю, що це сталося, і зірки зійшлися, і Джо Байден зробив справді чудову, важку справу, і я так пишаюся ним. Але це про вас. Цей дзвінок про вас", - зазначила Кінг.

Кожен із запрошених спікерів мав поділитися своєю улюбленою піснею Тейлор Свіфт, перш ніж зробити політичне повідомлення.

Сенаторка Елізабет Воррен назвала Karma та All Too Well (10-Minute Version) (Taylor's Version) своїми улюбленими композиціями. Вона також закликала до "епохи першої жінки-президента".

Глядачі цього стриму пожертвували на кампанію Гарріс приблизно $111,4 тис.

"У нас є 70 днів до виборів, і я буду відвертою, попереду буде важка боротьба. У нас багато справ, і, чорт, у добі лише 24 години, або 144 прослуховування пісні All Too Well (10-Minute Version) (Taylor's Version)", - виголосила Воррен.

Серед інших запрошених гостей були сенатори Кірстен Гіллібранд та Ед Маркі, голова демократичної партії Північної Кароліни Андерсон Клейтон та інші.

Коаліція Swifties for Kamala зʼявилася після того, як президент Байден завершив свою кампанію в липні. Хоча сама Тейлор Свіфт ще публічно не висловила підтримку ні Гарріс, ні Трампу, зірка підтримувала кандидатуру Байдена-Гарріс перед виборами 2020 року.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп раніше повідомив, що фанати американської співачки Тейлор Свіфт нібито підтримали його кандидатуру. Натомість журналісти Variety встановили, що фото згенеровані штучним інтелектом або ж є скриншотом сатиричної статті.