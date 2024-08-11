Біллі Ейліш, Снуп Догг та H.E.R. виступлять на церемонії передачі Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі

Про це повідомляє Deadline.

Венера Вільямс, американська тенісистка, проведе святкування "Зворотний відлік до Літніх Олімпійських ігор-2028" із зірковим складом виконавців. Обидві церемонії транслюватимуть в прямому ефірі та в прайм-тайм на телеканалах NBC та Peacock.

Головними музичними зірками вечора стануть Біллі Айліш, Red Hot Chili Peppers та Снуп Дог.

H.E.R. виконає національний гімн у прямому ефірі з Парижа на церемонії закриття, після чого виступлять інші виконавці.

Окрім музичних зірок на сцені з'являться легенди спорту: Карл Льюїс, Шугар Рей Леонард, Бренда Вілла та Руді Гарсія-Толсон. Також доєднаються олімпійці збірної США Джаггер Ітон, Кейт Кортні та Майкл Джонсон.

"Це найбільший момент в історії Літніх Олімпійських ігор-2028, адже олімпійський прапор переїжджає з Парижа до Лос-Анджелеса, - зазначив голова та президент Літніх Олімпійських ігор-2028 Кейсі Вассерман. - Ми раді представити найкраще з Лос-Анджелеса разом з місцевими артистами і вдячні Біллі, H.E.R., Chili Peppers та Снупу за їхню співпрацю у створенні неймовірного шоу для глобальної аудиторії, яке дасть змогу фанатам відчути смак того, що чекає на них у 2028 році"

За організацію цього грандіозного шоу відповідає студія Fulwell 73 під керівництвом креативного директора Бена Вінстона. На церемонії будуть присутні додаткові несподівані гості, можна буде зазирнути за лаштунки Літніх Олімпійських ігор-2028 та побачити закулісні зйомки церемонії закриття змагань.

Водночас очікують, що на недільній церемонії у Лос-Анджелесі з'явиться Том Круз, який разом з мером Лос-Анджелеса Карен Басс отримає олімпійський прапор від мера Парижа Анн Ідальго.