Бйорн Ульвеус з ABBA у 79 років одружився втретє
Шведський музикант, учасник гурту ABBA Бйорн Ульвеус зіграв весілля з 52-річною Крістіною Сас, з якою познайомився у 2021 році в Німеччині
Про це Бйорн Ульвеус повідомив в instagram.
Один з учасників гурту ABBA - 79-річний шведський співак Бйорн Ульвеус - 21 вересня одружився зі своєю партнеркою, 52-річною Крістіною Сас. Пара познайомилася в Нюрнберзі, Німеччина, у 2021 році.
Фото: instagram Бйорна Ульвеуса
Раніше Бйорн Ульвеус був двічі одружений, для музиканта це третій шлюб.
"Сьогодні, 21 вересня 2024 року, Бйорн Ульвеус одружився з Крістіною Сас із Гернінга, Данія. Вони зустрілися в Нюрнберзі у 2021 році завдяки виходу останнього альбому ABBA Voyage і почали зустрічатися навесні 2022 року. Весілля відбулось у Копенгагені в присутності близьких друзів і родини", - зазначається в instagram.
Фото: instagram Бйорна Ульвеуса
Спершу він був одружений з іншою учасницею гурту ABBA Агнетою Осі Фельтскуг, з якою розлучились у 1980 році. З другою дружиною, колишньою музичною журналісткою Леною Калерсіо Ульвеус був у шлюбі з 1981 до 2022 року.
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