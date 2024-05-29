Дантес презентував пісню "Дура" про романтизацію абʼюзивних стосунків

Премʼєра відбулася на YouTube.

Український співак Володимир Дантес представив пісню "Дура", автором якої став Володимир Гудков. "Дура" – це пісня про стосунки, романтика яких давно змінилась на абʼюз та грубе ставлення одне до одного.

Як йдеться в описі, пісня описує історію про те, що часто "перші дзвіночки" майбутнього насилля та обʼєктивізації не сприймаються серйозно і романтизуються. Їх сприймають, як прояви палкого кохання, утім це найбільша помилка, яку тільки можна зробити.

"Якщо хоч раз здалось, що тобі погано в цих стосунках, то це точно не здалося", - зазначають автори пісні.

Команда Дантеса закликала не толерувати жорстокі та токсичні стосунки.

"Настав час нарешті усвідомити свою цінність, розправити крила та бути щасливими. У любові немає місця для болю та насилля, тож завжди обирайте людей, з якими вам добре", - додали вони.



