Дантес презентував пісню "Дура" про романтизацію абʼюзивних стосунків
Український музикант Володимир Дантес випустив нову пісню і кліп на неї, яка розповідає про стосунки, романтика яких змінилась на абʼюз та грубе ставлення одне до одного
Премʼєра відбулася на YouTube.
Український співак Володимир Дантес представив пісню "Дура", автором якої став Володимир Гудков. "Дура" – це пісня про стосунки, романтика яких давно змінилась на абʼюз та грубе ставлення одне до одного.
Як йдеться в описі, пісня описує історію про те, що часто "перші дзвіночки" майбутнього насилля та обʼєктивізації не сприймаються серйозно і романтизуються. Їх сприймають, як прояви палкого кохання, утім це найбільша помилка, яку тільки можна зробити.
"Якщо хоч раз здалось, що тобі погано в цих стосунках, то це точно не здалося", - зазначають автори пісні.
Команда Дантеса закликала не толерувати жорстокі та токсичні стосунки.
"Настав час нарешті усвідомити свою цінність, розправити крила та бути щасливими. У любові немає місця для болю та насилля, тож завжди обирайте людей, з якими вам добре", - додали вони.
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