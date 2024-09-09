Дитяче Євробачення – 2024 оголосило фіналістів нацвідбору

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

Отож 22 вересня у фіналі національного відбору за право представляти Україну на Дитячому Євробаченні – 2024 змагатимуться:

Анастасія Бєлібова. 13 років, місто Южноукраїнськ, Миколаївська область.

Ангеліна Глогусь. 12 років, місто Тернопіль.

Злата Іванів. 10 років, місто Одеса.

Вероніка Коган. 11 років, Харківська область.

Ілля Коновченко (ILKO). 12 років, родом з Харкова, тимчасово проживає у Швейцарії.

Артем Котенко. 12 років, місто Охтирка, Сумська область.

Фото: corp.suspilne.media

Фото: corp.suspilne.media

"Шість різних талантів. Шість різних тембрів. Шість справжніх всесвітів, кожен з яких палає і довів у зірковій школі, що готовий боротися. Дякую експертній раді за допомогу – цьогоріч баталії були запеклі, за кожного учасника ми сперечалися до останнього. Тож тепер ми з командою маємо максимально розкрити ці діаманти, а вам раджу дочекатися 22 вересня і побачити в етері, як вони сяють на великій сцені", – прокоментувала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.

Фінал національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024 відбудеться у форматі телевізійного концерту. Переможця відбору визначать за підсумками голосування журі та глядачів.