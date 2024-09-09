Дитяче Євробачення – 2024 оголосило фіналістів нацвідбору
Шістку фіналістів обрали за результатами вокальних прослуховувань та участі в літній "зірковій школі" й оголосили в неділю, 8 вересня, під час четвертого випуску музичного реаліті-шоу "Щоденники Дитячого Євробачення"
Про це повідомляє Суспільне мовлення.
Отож 22 вересня у фіналі національного відбору за право представляти Україну на Дитячому Євробаченні – 2024 змагатимуться:
- Анастасія Бєлібова. 13 років, місто Южноукраїнськ, Миколаївська область.
- Ангеліна Глогусь. 12 років, місто Тернопіль.
- Злата Іванів. 10 років, місто Одеса.
- Вероніка Коган. 11 років, Харківська область.
- Ілля Коновченко (ILKO). 12 років, родом з Харкова, тимчасово проживає у Швейцарії.
- Артем Котенко. 12 років, місто Охтирка, Сумська область.
Фото: corp.suspilne.media
Фото: corp.suspilne.media
"Шість різних талантів. Шість різних тембрів. Шість справжніх всесвітів, кожен з яких палає і довів у зірковій школі, що готовий боротися. Дякую експертній раді за допомогу – цьогоріч баталії були запеклі, за кожного учасника ми сперечалися до останнього. Тож тепер ми з командою маємо максимально розкрити ці діаманти, а вам раджу дочекатися 22 вересня і побачити в етері, як вони сяють на великій сцені", – прокоментувала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.
Фінал національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024 відбудеться у форматі телевізійного концерту. Переможця відбору визначать за підсумками голосування журі та глядачів.
- Ведучими шоу 22 вересня будуть українська співачка, представниця України на Дитячому Євробаченні – 2015 Анна Трінчер, офіційний "голос" конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва.
- Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців. Серед них відібрали лонгліст з 15 артистів для участі у літній "зірковій школі". За результатами вокальних прослуховувань та іспиту з хореографії зіркові наставники TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара разом із командою Нацвідбору – музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою, сонграйтером Євгеном Тріпловим та креативним продюсером Євгеном Котом – обрали шістку фіналістів.
- Суспільне мовлення транслюватиме фінал відбору на телеканалі та сайті Суспільне Культура, сайті junior.eurovision.ua, а також фейсбук-сторінці та ютюб-каналі Євробачення Україна.
- 22-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал Дитячого Євробачення – 2024 відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді.
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