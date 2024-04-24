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Дизайнерку люксового одягу Ненсі Гонсалес засудили до увʼязнення за контрабанду сумок з крокодила та пітона

24 квітня, 2024 середа
18:05
Культура На фото: Ненсі Гонсалес

Колумбійська дизайнерка Ненсі Гонсалес, сумки якої носили Сальма Гаєк, Брітні Спірс і Вікторія Бекхем, засуджена до 18 місяців тюрми після того, як визнала себе винною в контрабанді сумок до США

Про це пише Euronews.

Колумбійська дизайнерка Ненсі Гонсалес відома розкішними сумочками, які носили Сальма Гаєк, Брітні Спірс і Вікторія Бекхем. Їх також показували в фільмі "Секс і місто" та на виставці 2008 року в нью-йоркському Метрополітен-музеї.

Утім її кар’єра зазнала краху після арешту в Калі, Колумбія, у 2022 році. Дизайнерку екстрадували до США, запідозривши у багаторічній змові з метою вербування кур’єрів для контрабанди сумок зі шкіри крокодила до виставкових залів і модних заходів у Нью-Йорку.

Сумки вироблялися з кайманів та пітонів, вирощених у неволі. І хоча їхні шкури за законом дозволено продавати в США, ці види є такими, що перебувають під охороною. Вони потребують ретельного моніторингу відповідно до конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, відомій під абревіатурою CITES.

Цього тижня 71-річна Гонсалес визнала свою провину в суді Маямі. Її адвокати вимагали поблажливості до знаменитої дизайнерки. Вона пройшла шлях від розлученої матері-одиначки двох дітей, яка розробляла ремені на домашній швейній машині в Калі для друзів, до ікони моди, яка випередила в конкуренції Dior, Prada та Gucci.

"Вона була сповнена рішучості показати своїм дітям і світу, що жінки, включно з жінками меншин, як вона, можуть успішно реалізовувати свої мрії та стати фінансово незалежними. Попри всі труднощі, ця тендітна, але могутня жінка змогла створити першу розкішну модну компанію високого класу в країні третього світу", — наголосили вони в заяві перед слуханням.

Її адвокати заявили, що вона вже дорого заплатила за свої злочини. Створена нею колумбійська компанія, в якій колись працювало 300 жінок, після її арешту оголосила про банкрутство та припинила роботу.

Вони стверджували, що лише 1% товарів, які вона імпортувала до США, не мали належного дозволу, і в основному це були зразки для таких заходів, як Тиждень моди в Нью-Йорку.

"Від щирого серця я прошу вибачення у Сполучених Штатів Америки. Я ніколи не мала наміру образити країну, якій я дуже вдячна. Під тиском я приймала неправильні рішення", - сказала дизайнерка в суді.

Її засудили до 18 місяців тюремного ув'язнення. Це менше, ніж вимагали прокурори - 30-37 місяців. Суддя Роберт Скола врахував 14 місяців, які вона провела в колумбійській в'язниці в очікуванні екстрадиції.

Теги:
Світ
Кримінал
Шоу-бізнес
США
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