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Донька Снуп Доґґа у 24-річному віці перенесла інсульт

19 січня, 2024 п'ятниця
13:41
Культура На фото: Донька Снуп Доґґа Корі Бродус

Корі Бродус, наймолодша з чотирьох дітей популярного репера Келвіна Бродус, відомого як Снуп Доґґ, потрапила до лікарні з інсультом у 24 роки

  • На фото: Донька Снуп Доґґа Корі Бродус
  • На фото: Донька Снуп Доґґа Корі Бродус

Про це пише АВС News з посиланням на сторіс Бродус в Instagram.

24-річна донька репера Снуп Доґґа Корі Бродус була госпіталізована 18 січня до лікарні.

"Сьогодні я перенесла важкий інсульт. Я розплакалася, коли вони мені про це сказали", - поділилась дівчина в соцмережі.

Бродус не уточнила, яку причину інсульту назвали лікарі.

"Ніби мені лише 24, що я зробила в минулому, щоб заслужити все це", - пожалілась вона.

За даними клініки Майо, існує два види інсульту: ішемічний і геморагічний. Перший виникає, коли кровопостачання частини мозку блокується або знижується. Другий трапляється, коли кровоносна судина в мозку ушкоджується або лопається і викликає кровотечу в мозку. Невідомо, на який тип інсульту страждає Бродус.

"Щороку від 10% до 15% з майже 795 тис. людей у ​​США, які перенесли інсульт, стають люди віком від 18 до 45 років. Попри зменшення загальної популяції, за останні кілька десятиліть рівень інсульту та госпіталізацій у зв’язку з ним зріс більш ніж на 40% серед молоді", - уточнили в Американській кардіологічній асоціації.

У 2021 році Бродус розповіла в дописі в Instagram, що у неї діагностували вовчак у віці 6 років, що, за її словами, зрештою сприяло поганому психічному здоров’ю.

"Я росла із двома світлошкірими братами, і я була єдиною шоколадною. Я мала надлишкову вагу. Я захворіла на вовчак у 6 років, тож я мала надлишкову вагу через прийом стероїдів, і це автоматично погіршило моє здоров’я... Люди дивилися на мене, як на інопланетянина", - зізналась тоді Бродус.
 

Шоу-бізнес
США
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