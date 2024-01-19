Донька Снуп Доґґа у 24-річному віці перенесла інсульт

Про це пише АВС News з посиланням на сторіс Бродус в Instagram.

24-річна донька репера Снуп Доґґа Корі Бродус була госпіталізована 18 січня до лікарні.

"Сьогодні я перенесла важкий інсульт. Я розплакалася, коли вони мені про це сказали", - поділилась дівчина в соцмережі.

Бродус не уточнила, яку причину інсульту назвали лікарі.

"Ніби мені лише 24, що я зробила в минулому, щоб заслужити все це", - пожалілась вона.

За даними клініки Майо, існує два види інсульту: ішемічний і геморагічний. Перший виникає, коли кровопостачання частини мозку блокується або знижується. Другий трапляється, коли кровоносна судина в мозку ушкоджується або лопається і викликає кровотечу в мозку. Невідомо, на який тип інсульту страждає Бродус.

"Щороку від 10% до 15% з майже 795 тис. людей у ​​США, які перенесли інсульт, стають люди віком від 18 до 45 років. Попри зменшення загальної популяції, за останні кілька десятиліть рівень інсульту та госпіталізацій у зв’язку з ним зріс більш ніж на 40% серед молоді", - уточнили в Американській кардіологічній асоціації.

У 2021 році Бродус розповіла в дописі в Instagram, що у неї діагностували вовчак у віці 6 років, що, за її словами, зрештою сприяло поганому психічному здоров’ю.

"Я росла із двома світлошкірими братами, і я була єдиною шоколадною. Я мала надлишкову вагу. Я захворіла на вовчак у 6 років, тож я мала надлишкову вагу через прийом стероїдів, і це автоматично погіршило моє здоров’я... Люди дивилися на мене, як на інопланетянина", - зізналась тоді Бродус.

