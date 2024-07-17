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Дружині скандального репера Каньє Веста загрожує увʼязнення за публічну демонстрацію грудей

17 липня, 2024 середа
09:37
Культура На фото: Каньє Вест та Бьянка Цензорі

Австралійська дизайнерка Бʼянка Цензорі може сісти в тюрму на 6 місяців та отримати штраф за те, що зʼявилася на вулицях Лос-Анджелеса в повністю прозорому топі

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Про це пише Daily Mail.

29-річна австралійська дизайнерка, дружина скандального американського репера Каньє Веста Бʼянка Цензорі днями шокувала громадськість, вирушивши в салон Melrose Tanning Company в повністю прозорому сітчастому топі, який оголив її груди. За це Цензорі може загрожувати тюремне ув'язнення, штраф і обов'язкове внесення до реєстру сексуальних злочинців.

15 липня Бʼянка вийшла на вулицю у прозорій кофті без білизни, туфлях на підборах та в кепці з камуфляжним принтом.

Фото: Instagram Backgrid

Фото: Instagram Backgrid

Фото: Instagram Backgrid

Попри те, що вона неодноразово виходила у відвертих образах, останній може вважатися непристойним згідно із законодавством Каліфорнії. Розділ 314(1) кримінального кодексу Каліфорнії визначає злочином навмисне оголення статевих органів або демонстрацію оголеного тіла в громадському місці чи будь-якому іншому місці, де хтось може бути ображеним чи роздратованим. Таке звинувачення зазвичай призводить до кримінального правопорушення у першому ж випадку.

Якщо Б’янка отримає максимальне покарання за своє вбрання, їй загрожуватиме шість місяців окружної в’язниці, штраф у розмірі до $1000 і обов’язкова реєстрація як сексуального злочинця на строк від десяти років.

Окрім цього, ресторатори пообіцяли заборонити Б’янці та Каньє Весту ходити в їхні заклади харчування, щоб захистити своїх клієнтів і дітей. 

У вересні 2023 року американський репер Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі обурили італійських чиновників. Обговорення викликало відверте вбрання Цензорі, в якому вона зʼявлялася в Мілані, Венеції та Флоренції, та інцидент, який розслідувала поліція. Тоді Каньє був сфотографований сидячи зі знятими штанами, а Цензорі - на колінах біля нього.

Чиновники з міського бюро туризму попередили пару про необхідність поважати закони громадської пристойності та підкреслили гасло міста "Насолоджуйтесь і поважайте Флоренцію". Вони додали, що будь-які порушення караються штрафом у 500 євро.

Теги:
Шоу-бізнес
скандал
США
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