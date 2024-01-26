Елтон Джон анонсував вихід книги спогадів про свій прощальний тур

Про це він повідомив в Instagram.

76-річний британський музикант Елтон Джон оголосив, що він збирається випустити книгу, яка описуватиме подорож його п'ятирічного прощального туру та буде видана по всьому світу.

"Я неймовірно радий оголосити про свою нову книгу "Farewell Yellow Brick Road: Спогади про моє життя під час туру", у якій розповідається про залаштунки мого останнього туру від Аллентауна, штат Пенсильванія, до Стокгольма, Швеція, і скрізь між ними. Це був прекрасний шлях створення цієї книги та згадування людей і місць, які сформували неймовірний розділ у моєму житті", - зазначив артист.

Елтон Джон уточнив, що книга міститиме також унікальні кадри і факти, які раніше не були опубліковані.

"Окрім розповідей і спогадів не лише з цього туру, а й з усієї моєї кар’єри, я включив неопубліковані фотографії та пам’ятні речі, які, я сподіваюся, дадуть вам уявлення про моє життя в дорозі, яке ви ніколи раніше не бачили", - поділився музикант.

Він додав, що наразі вже відома дата виходу книги.

Фото: Instagram Елтона Джона

"Я не можу дочекатися, щоб поділитися цим з усіма вами 24 вересня", - зауважив Елтон Джон.

Згідно з офіційним описом книги на сайті легендарного музиканта, видання дасть читачам змогу поглянути зсередини на його "сліпучі фінальні виступи на стадіоні Доджер у Лос-Анджелесі, його рекордний виступ на Гластонбері, його легендарний гастрольний гардероб від Gucci, чудово деталізований дизайн сцени, зустрічі зі знаменитостями, офіційні фотографії туру тощо".

Елтон Джон завершив свою більш ніж 50-річну гастрольну кар’єру в липні 2023 року, відігравши свій тур Farewell Yellow Brick Road на Tele2 Arena у Стокгольмі.

У січні цього року Елтон Джон став 19-ю людиною в історії, яка отримала статус Egot - за першими літерами здобутих премій: "Еммі", "Оскар", "Тоні" та "Греммі".