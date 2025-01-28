Емма Антонюк заявила, що Христина Соловій на інтерв'ю про сексуалізацію жінок і "німфетство" була нетверезою

Про це вона сказала в проєкті "Палає".

Журналістка Емма Антонюк у розмові "Чому ми вживаємо депресант під час війни? Романтизація випивки. Кому треба завʼязати?" пригадала інтервʼю зі співачкою Христиною Соловій. В інтервʼю, яке сама Антонюк назвала незручним, вони обговорювали фемінізм, сексуалізацію жінок та "німфетство". Антонюк намагалася підвести Соловій до думки про те, що вона підтримує педофілію і сексуалізацію жіночого тіла. Пізніше співачка назвала інтервʼюєрку упередженою та розкритикувала її професіоналізм.

Обговорюючи вживання алкоголю з Яною Брензей, Антонюк заявила, що на тому інтервʼю Соловій була пʼяною.

"Я, наприклад, думаю, що вона на тому інтерв’ю була нетверезою. У мене немає ніяких доказів, але я в цьому впевнена. Тому що вона прийшла, і я її спитала, як настрій. Вона сказала: "Настрій тут" і показала на пластиковий стаканчик. Я понюхала, і там було очевидно ігристе або біле вино. І я кажу: "А ти ж в якомусь інтерв’ю казала, що ти на антидепресантах, так можна?". Вона каже: "Ну, не можна, але можна". Цей діалог був у присутності операторів, її команди", - заявила Антонюк.

За словами журналістки, команда співачки попросила це не давати в ефір. Антонюк наголосила, що багато коментаторів розкритикували Соловій за те, як вона відповідала, втрачаючи думку.

"І багато людей помилково, я думаю, понаписували, що вона тупа або вона намагається здатися розумнішою, ніж вона є. А я так не думаю. Я думаю, що вона була напідпитку на цьому інтерв’ю. І для мене ще важливим маячком було те, що в кінці інтерв’ю вона сама полізла мене обіймати при тому, що я не дуже тактильна зі своїми гостями, обіймаюся тільки з приятелями", - розповіла Антонюк.

Журналістка додала, що Соловій запросила її на каву, а пізніше розкритикувала їхнє інтервʼю.