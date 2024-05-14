Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура ЄС обурений забороною демонстрації свого прапора на Євробаченні й вимагає пояснень

ЄС обурений забороною демонстрації свого прапора на Євробаченні й вимагає пояснень

14 травня, 2024 вiвторок
12:58
Культура Єврокомісія
Зміст

Європейська комісія розкритикувала організаторів Євробачення за їхню непослідовність у питанні заборони прапора ЄС у концертному залі під час гранд-фіналу пісенного конкурсу

Про це повідомляє AP.

27 країн Європейського Союзу розкритикували організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" за їхню непослідовність щодо заборони прапора ЄС на стадіоні Malmö Arena. У надзвичайно різкому листі віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив Європейській мовній спілці (EBU), що заборона прапора ЄС сприяє "дискредитації символу, який об’єднує всіх європейців".

У Європейській комісії заявили в понеділок, 13 травня, що планують "дуже жваву дискусію" з організаторами Євробачення щодо заборони на конкурсі. Попри те, що 27 країн ЄС не конкурували на пісенному конкурсі, багато держав-членів ЄС змагалися між собою, а усіяний зірками блакитний прапор часто розглядається як об’єднувач для всіх учасників.

Схінас написав, що "такі дії кидають тінь на те, що має бути радісною подією для людей Європи та світу". Прапор ЄС демонструється на незліченних заходах у країнах-членах Європейського Союзу і часто майорить поруч із національними кольорами від крихітних мерій до масивних урядових будівель.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому взяли представники 37 країн, у травні цього року пройшов у шведському місті Мальме. Гранд-фінал відбувся 11 травня. Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце.

На початку травня Європейська мовна спілка наголосила, що власникам квитків дозволяється приносити на шоу та демонструвати лише прапори, що представляють країни, які беруть участь у Євробаченні, а також прапор кольору веселки. Будь-які "інші прапори чи символи, одяг, предмети та банери" вилучали на вході охоронці

Теги:
Євробачення
ЄС
музика
Єврокомісія
Європейська комісія
Читайте також:
Лідер Muslim Interaktiv (ФРН) Джо Атаде Боатенг
12 травня, 2024 неділя
Прагнуть встановити халіфат, збирають демонстрації: в Німеччині занепокоєні організацією Muslim Interaktiv
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
12 травня, 2024 неділя
ПЦУ: якщо Гундяєв публічно не зречеться ідей "русского міра", його слід вважати єретиком і відлучити від церкви
12 травня, 2024 неділя
Заморозки та дощі: Наталка Діденко розповіла про погоду наступного тижня
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.02
  • EUR
    Купівля 42.53
    Продаж 43.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
14 травня
13:07
окупанти
Розвідка Британії назвала мету наступу росіян на Харківщині
13:05
На фото: космос
М'яка, як солодка вата: астрономи відкрили планету з надзвичайно низькою щільністю
12:44
Співпраця з НАТО: Україна приєдналася до багатонаціональної мережі бойових лабораторій
12:43
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
"За тиждень Зеленський стане нелегітимним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 14 травня
12:26
Осінь, дощ
У низці регіонів пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 травня
12:05
OPINION
Ірина Геращенко
"Свинарчуки" Зеленського
12:02
Ексклюзив
Енергетика
Ексміністр енергетики Оржель пояснив, як міста України можуть підготуватись до наступного опалювального сезону
12:02
Рафах
У Катарі заявили, що перемовини Ізраїлю та ХАМАС зайшли в глухий кут після операції в Рафаху
11:52
Очільник МОН Оксен Лісовий
Чи повернуть для абітурієнтів ЗНО після закінчення воєнного стану: відповідь міністра освіти Лісового
11:27
Пентагон
Пентагон визнав, що затримка допомоги США Україні вплинула на фронтову ситуацію
11:25
діти, злочини росії
Україна повернула з окупованої Херсонщини ще шістьох дітей
11:16
Огляд
міжнародний огляд
Лондон таємно домовляється з Трампом про мир в Україні, а США готові підписати безпекову угоду з Києвом. Акценти світових ЗМІ 14 травня
11:12
Сі Цзіньпін і путін
Кремль анонсував візит Путіна до Китаю найближчими днями
11:02
Ексклюзив
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
"Мета - ефективніше убивати українців": експерт Ступак про кадрові ротації в Міноборони РФ
10:38
Кирило Буданов
Буданов заявив, що очікує нового наступу РФ на Сумщині
10:19
Зливав росіянам наслідки удару по Одесі: СБУ затримала агента ФСБ
10:14
OPINION
Микола Княжицький
Архієрейський Собор ПЦУ під головуванням Митрополита Епіфанія минулої суботи прийняв важливу постанову
10:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 травня: скільки коштують долар та євро у банках
10:00
OPINION
Валерій Чалий
Що робити Україні з Конвенцією про протипіхотні міни?
09:55
Ізраїль, ЦАХАЛ
Операція у Рафаху ставить під ризик мирну угоду між Ізраїлем та Єгиптом, - WSJ
09:42
Обстріл Нікополя 14 травня
Окупанти уранці атакували Нікополь з артилерії: є загиблий та постраждалий
09:23
побиття
В Одесі на дівчину напав чоловік у військовій формі: ТЦК розпочав службову перевірку
09:17
російські окупанти
"Намагаються не тільки збільшити лінію фронту": Згурець назвав мету наступу росіян на Харківщині
09:14
Віктор Ющенко
"Це стало сигналом Путіну": Ющенко у США розповів про наслідки затримки допомоги Україні
08:42
Ексклюзив
Влада Харкова має розробити план укріплення міста, - депутатка облради Куц
08:40
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни вранці атакували КАБами житлові квартали Харкова: постраждали 4 людей
08:36
школа в окупації
У школах на ТОТ Луганщини дітей змусили писати твори про Другу світову із паралелями про "СВО"
08:24
Олександр Литвиненко
У РНБО не бачать загрози штурму росіянами Харкова
08:01
Ексклюзив
Протести в Тбілісі у травні 2024
Грузія між РФ та ЄС. Вирішальний день
08:01
OPINION
Зоя Казанжи
Бої під Харковом. Влада бреше. Фортифікації не збудовані
07:53
Інфографіка
втрати окупантів
РФ за добу в Україні втратила літак, 11 танків та 1400 військових
07:35
Білорусь кордон стіна
На кордоні з Білоруссю мігрант пограбував польського прикордонника
07:20
Потяг
У Волгоградській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг з пальним, росЗМІ пишуть про атаку БПЛА
07:06
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України за два тури до фінішу
07:05
На фото: система ППО
Нічна атака РФ: Сили оборони збили усі 18 ворожих "шахедів"
07:00
Огляд
Путін і Білоусов
Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов
06:50
Оновлено
Ентоні Блінкен у Києві 14 травня
Держсекретар США Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Києва
06:46
Корінна та Міхаель Шумахери
У Швейцарії виставили на аукціон 8 коштовних годинників Міхаеля Шумахера
06:33
Олександр Усик
"Люди, прокиньтеся": Усик познущався із Ф'юрі та Джошуа через бої проти ексчемпіона UFC
05:38
Вовчанськ обстріл
В ISW оцінили загрозу наступу РФ для Харкова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV