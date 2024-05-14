ЄС обурений забороною демонстрації свого прапора на Євробаченні й вимагає пояснень

Про це повідомляє AP.

27 країн Європейського Союзу розкритикували організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" за їхню непослідовність щодо заборони прапора ЄС на стадіоні Malmö Arena. У надзвичайно різкому листі віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив Європейській мовній спілці (EBU), що заборона прапора ЄС сприяє "дискредитації символу, який об’єднує всіх європейців".

У Європейській комісії заявили в понеділок, 13 травня, що планують "дуже жваву дискусію" з організаторами Євробачення щодо заборони на конкурсі. Попри те, що 27 країн ЄС не конкурували на пісенному конкурсі, багато держав-членів ЄС змагалися між собою, а усіяний зірками блакитний прапор часто розглядається як об’єднувач для всіх учасників.

Схінас написав, що "такі дії кидають тінь на те, що має бути радісною подією для людей Європи та світу". Прапор ЄС демонструється на незліченних заходах у країнах-членах Європейського Союзу і часто майорить поруч із національними кольорами від крихітних мерій до масивних урядових будівель.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому взяли представники 37 країн, у травні цього року пройшов у шведському місті Мальме. Гранд-фінал відбувся 11 травня. Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце.

На початку травня Європейська мовна спілка наголосила, що власникам квитків дозволяється приносити на шоу та демонструвати лише прапори, що представляють країни, які беруть участь у Євробаченні, а також прапор кольору веселки. Будь-які "інші прапори чи символи, одяг, предмети та банери" вилучали на вході охоронці.