Євробачення-2024: переможниці Нацвідбору Alyona Alyona та Jerry Heil підписали договір із Cуспільним
Переможниці національного відбору Alyona Alyona та Jerry Heil підписали договір із Cуспільним, тож тепер офіційно стали представницями України на Євробаченні-2024
Про це повідомляє "Суспільне".
Українські співачки Аlyona Аlyona та Jerry Heil підписали договір із Суспільним мовником. Підписання договору на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024" означає, що тепер артистки офіційно стали представниця України та поїдуть у Мальме.
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68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня.
Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.
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