Євробачення-2024: Україна опустилася у рейтингах букмекерів

Оновлені дані наводить сайт Eurovision world.

Представниці України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona і Jerry Heil опустилися у загальному рейтингу букмекерів на третю позицію. Наприкінці лютого з першого місця вони перемістилися на другу сходинку. Тоді учасниць з України випередив представник Хорватії.

28-річний співак Baby Lasagna (справжнє імʼя Марко Пурішич), який візьме участь у пісенному конкурсі в Мальме з піснею Rim Tim Tagi Dim, залишається фаворитом.

На другу сходинку, обійшовши Україну, потрапила представниця Італії Анджеліна Манго з піснею La noia.

Читайте також: Євробачення-2024: що відомо про Alyona Alyona та Jerry Heil, "скандальну" пісню і "фальсифікацію"

Українки Alyona Alyona і Jerry Heil наразі закріпилися на третьому місці. У пʼятірку вперше потрапили швейцарський співак Nemo з піснею The Code та представник Нідерландів Joost Klein з піснею Europapa.

Фото: eurovisionworld

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.