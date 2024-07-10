Фагот з ТНМК розповів про "доньку" в Росії: Ніжно до неї ставлюся

Про це він розповів у інтервʼю "Слава+".

50-річний український музикант Олег Михайлюта поділився подробицями свого особистого життя. У 22 роки він одружився з росіянкою на імʼя Аліна. Вони прожили разом 8 років, які Фагот називає гарним досвідом, хоч і помилкою.

"Це був хороший досвід і яскрава така помилка. Але я не жалкую. Мені було 22. Цей досвід дав усвідомлення, як перетікають стосунки з виключно романтичних до виключно прагматичних. По факту це і плюс, і мінус. Коли я зрозумів, що для мене мінусів більше, - це все і закінчилось", - зазначив артист.

Він уточнив, що шлюб завершився, коли він відчув, що дає в цих стосунках більше, ніж отримує.

"Ви ж одружуєтесь, любите одне одного. Просто ідеальні стосунки. Ти заробляєш, а вона вчиться. Ти, зрозуміло, що все в родину, в конкурси, бо вона катається і виступає - вона була академічною піаністкою. А потім я закінчую і розумію, що треба переїжджати в Київ. А вона говорить: "Я хочу ще позайматися, в Харкові лишитися". Тобто вона не хоче переїжджати зі мною", - пригадав Михайлюта.

Згодом Аліна захотіла пройти стажування в Санкт-Петербурзі, яке оплачував її тодішній чоловік. Проте розрив стався не через відстань.

"В якийсь момент я усвідомлюю, що людина хоче більше займатися власною кар'єрою, і я не проти був. Я допомагав їй реалізуватися, а вона так потрошку. Відлив енергії в неї я відчував, а від неї зворотного не отримував", - зізнався музикант.

Коли пара вже завершувала стосунки, Аліна завагітніла від іншого чоловіка. Проте попросила, щоб Фагот записав дитину на себе. У такий спосіб Аліна хотіла захиститися від нападок власних батьків. Дівчинку назвали Софія, вона отримала прізвище та по батькові українського музиканта.

"Зараз уже аналізую це все з погляду наших геополітичних розкладів і війни й розумію, що вона нагуляла десь там дитину і зрозуміла, що їй простіше зі мною домовитися, щоб я на себе роль г****на взяв перед її родиною, ніж їй самій перед родиною сказати правду. Напевно, у росіян брехня та всі ці цинічні розклади в крові. Вони по-іншому не вміють, - поділився Михайлюта і додав: - Може, це і неправильно було, але, скажімо так, це був мій останній реверанс при розставанні".

Пара розлучилась, але, за словами артиста, він добре ставився до дитини.

"Якщо ти нормальна людина, то чия б це дитина не була, ти все одно до неї ставишся по-батьківськи. Ти все одно хочеш їй допомогти. Це умилює. Воно все працює. Свої, звісно, це ще глибше. Тому я звісно дуже ніжно до неї ставився", - розповів Михайлюта.

Коли ексдружина знайшла нового чоловіка, вона попросила Фагота відмовитися від дитини.