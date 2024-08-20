Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" за два тижні у прокаті зібрав понад 6 млн грн

Про це інформує компанія-дистриб'ютор FILM.UA Distribution.

Вказано, що кількість проданих квитків сягнула 38 486, а касові збори склали 6 098 292 грн.

"Дякуємо всім, хто вже підтримав українське кіно переглядом та розповів про нього близьким. Прокат триває, тож продовжуйте досліджувати історію легенди української попсцени в кінотеатрах вашого міста", - йдеться у повідомленні.

Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Режисером фільму став Артем Григорян. Ідею та продюсування стрічки взяла на себе Марія Яремчук, донька Назарія Яремчука. Стрічка розкриває не лише історію Яремчука, а й показує культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні.

"Документальна біографічна драма показує історію Назарія Яремчука - першої української попзірки. Перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі - через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави", - йдеться у синопсисі.