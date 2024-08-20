Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" за два тижні у прокаті зібрав понад 6 млн грн
Станом на вівторок, 20 серпня, фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зібрав в українському прокаті понад 6 мільйонів гривень
Про це інформує компанія-дистриб'ютор FILM.UA Distribution.
Вказано, що кількість проданих квитків сягнула 38 486, а касові збори склали 6 098 292 грн.
"Дякуємо всім, хто вже підтримав українське кіно переглядом та розповів про нього близьким. Прокат триває, тож продовжуйте досліджувати історію легенди української попсцени в кінотеатрах вашого міста", - йдеться у повідомленні.
Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"
Режисером фільму став Артем Григорян. Ідею та продюсування стрічки взяла на себе Марія Яремчук, донька Назарія Яремчука. Стрічка розкриває не лише історію Яремчука, а й показує культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні.
"Документальна біографічна драма показує історію Назарія Яремчука - першої української попзірки. Перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі - через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави", - йдеться у синопсисі.
- Раніше творці фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про музиканта, з якого фактично почалась історія української попмузики, показали тизер.
- До виходу стрічки українські артисти Джамала та Pianoбой записали кавери на пісні Назарія Яремчука. Альбом переспівів спродюсувала донька Яремчука Марія.
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