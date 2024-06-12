Фільм за участі команди Мистецького Арсеналу та співачки ONUKA отримав премію "Еммі"
Спеціальний випуск американського проєкту Culture Quest ("Культурний квест") режисера Яна Гранта, присвячений Україні, здобув престижну премію "Еммі"
Про це повідомили на facebook-сторінці проєкту Culture Quest.
Спеціальний годинний епізод Culture Quest: Ukraine. Ukrainian cultural resistance during war ("Культурний квест: Україна. Український культурний спротив під час війни") режисера Яна Гранта отримав премію "Еммі" у номінації "Видатний спеціальний денний випуск". Проєкт Culture Quest виходить на американському телеканалі PBS.
Випуск "Культурний квест: Україна" Ян Грант зняв разом з оператором Яном Левассером, відвідавши Україну у вересні 2022 року. Згідно з описом, цей епізод розповідає про все, що роблять люди в культурному спектрі України, щоб протистояти війні, надихати своїх земляків і нагадувати решті світу, чому Україна варта того, щоб за неї боротися.
"Безсумнівно, перемога супроводжується гірко-солодкими емоціями в порівнянні з холодною реальністю війни, яка триває в Україні. І неможливо описати, як сильно я хотів би, щоб мої українські друзі були на сцені "Еммі", щоб особисто отримати цю нагороду. Але це просто не та реальність, у якій зараз живуть українці", - сказав режисер.
Фільм складається з інтервʼю директорки музею "Мистецький Арсенал" Олесі Островської-Лютої, керівниці культурних проєктів Каті Тейлор, стріт-артистів Paint Hunters та стріт-арт-художниць сестер Фельдман, творців проєкту "Телебачення Торонто", співачок Нати Жижченко з проєкту ONUKA та Олександри Зарицької з KAZKA. У фільмі звучить музика гуртів ONUKA, KAZKA, DakhaBrakha та "Океан Ельзи".
"Протягом усього періоду зйомок ми дуже покладалися на наших співбесідників. Кожна людина, з якою ми зустрічалися, не тільки знаходила час у своєму і без того бурхливому житті, щоб знятися з нами, але й щедро відповідала на всі мої запитання щодо редагування протягом тижнів після того, як ми завершили зйомки. Зокрема, Олеся Островська-Люта та її команда з музею "Мистецький Арсенал" та Ната з гурту ONUKA не лише виконали власні ролі в епізоді, а й були відповідальні за основні сценічні елементи та деталі всього фільму – і тому їхні імена також звучать на цій "Еммі" разом із моїм колегою по монтажу Тревором Гіслопом і хлопцем, з яким я подорожував по всьому світу для цього серіалу, оператором Яном Левассером", - зазначив Грант.
Режисер подякував спонсорам з Gustavus Adolphus College за те, що побачили цінність у розповіді цієї історії та представленні її всьому світу.
"Це була неймовірна подорож на багатьох рівнях, і хоча не бракувало важких речей, які ми побачили та про які говорили, також не було сумнівів щодо стійкості людей, з якими ми зустрічалися, та рішучості українського народу боротися за свою країну та свою культуру", - додав Грант.
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