Фільм за участі команди Мистецького Арсеналу та співачки ONUKA отримав премію "Еммі"

Про це повідомили на facebook-сторінці проєкту Culture Quest.

Спеціальний годинний епізод Culture Quest: Ukraine. Ukrainian cultural resistance during war ("Культурний квест: Україна. Український культурний спротив під час війни") режисера Яна Гранта отримав премію "Еммі" у номінації "Видатний спеціальний денний випуск". Проєкт Culture Quest виходить на американському телеканалі PBS.

Випуск "Культурний квест: Україна" Ян Грант зняв разом з оператором Яном Левассером, відвідавши Україну у вересні 2022 року. Згідно з описом, цей епізод розповідає про все, що роблять люди в культурному спектрі України, щоб протистояти війні, надихати своїх земляків і нагадувати решті світу, чому Україна варта того, щоб за неї боротися.

"Безсумнівно, перемога супроводжується гірко-солодкими емоціями в порівнянні з холодною реальністю війни, яка триває в Україні. І неможливо описати, як сильно я хотів би, щоб мої українські друзі були на сцені "Еммі", щоб особисто отримати цю нагороду. Але це просто не та реальність, у якій зараз живуть українці", - сказав режисер.

Фільм складається з інтервʼю директорки музею "Мистецький Арсенал" Олесі Островської-Лютої, керівниці культурних проєктів Каті Тейлор, стріт-артистів Paint Hunters та стріт-арт-художниць сестер Фельдман, творців проєкту "Телебачення Торонто", співачок Нати Жижченко з проєкту ONUKA та Олександри Зарицької з KAZKA. У фільмі звучить музика гуртів ONUKA, KAZKA, DakhaBrakha та "Океан Ельзи".

"Протягом усього періоду зйомок ми дуже покладалися на наших співбесідників. Кожна людина, з якою ми зустрічалися, не тільки знаходила час у своєму і без того бурхливому житті, щоб знятися з нами, але й щедро відповідала на всі мої запитання щодо редагування протягом тижнів після того, як ми завершили зйомки. Зокрема, Олеся Островська-Люта та її команда з музею "Мистецький Арсенал" та Ната з гурту ONUKA не лише виконали власні ролі в епізоді, а й були відповідальні за основні сценічні елементи та деталі всього фільму – і тому їхні імена також звучать на цій "Еммі" разом із моїм колегою по монтажу Тревором Гіслопом і хлопцем, з яким я подорожував по всьому світу для цього серіалу, оператором Яном Левассером", - зазначив Грант.

Режисер подякував спонсорам з Gustavus Adolphus College за те, що побачили цінність у розповіді цієї історії та представленні її всьому світу.

"Це була неймовірна подорож на багатьох рівнях, і хоча не бракувало важких речей, які ми побачили та про які говорили, також не було сумнівів щодо стійкості людей, з якими ми зустрічалися, та рішучості українського народу боротися за свою країну та свою культуру", - додав Грант.



