Фонд Говарда Баффета допоможе відновити знищену ударом РФ друкарню в Харкові

Про це він і перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко повідомили на Книжковому Арсеналі 31 травня, передає "Економічна правда".

За словами української чиновниці, уряд надаватиме гранти на нове обладнання для друкарні.

"Крім грантової підтримки на відновлення обладнання, ми звернулися до Говарда Баффета, і він узяв на себе обіцянки, щоб допомогти повністю відновити зруйноване обладнання та приміщення", – повідомила Свириденко.

У своєму відеозверненні Баффет повідомив про розмову з Сергієм Політучим, засновником і президентом групи компаній "Фактор", і зазначив, що його фонд допоможе якнайшвидше замінити обладнання та запустити друк підручників, аби діти у школах отримали їх вчасно перед початком нового навчального року.

"Вони (росіяни, - ред.) можуть знищити книги, але не українську стійкість і відданість. І ми маємо відновити друкарню, і зробити це швидко", – заявив Баффет.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.