Фронтмена рок-гурту Crazy Town 49-річного Сета Бінзера знайшли мертвим у власному будинку

Про це повідомляє The Sun.

Згідно зі звітом судмедекспертів Лос-Анджелеса, Бінзер помер 24 червня. Репера знайшли мертвим у себе вдома, але причина смерті ще не встановлена, повідомляє прес-служба судмедекспертів.

У виданні зазначили, що раніше співак лікувався від наркотичної залежності.

Довідково: Сет Бінзер був співзасновником гурту Crazy Town.

Спершу разом з Бретом Мазуром вони заснували гурт під назвою Brimstone Sluggers у 1995 році, а потім створили Crazy Town у 1999 році.

Їхній сингл Butterfly став найуспішнішим і найвідомішим, потрапивши до чарту Billboard Hot 100 і протримавшись там протягом двох тижнів.

Також пісня посіла перше місце в кількох країнах, а дебютний альбом The Gift of Game розійшовся накладом понад 1,5 мільйона копій.

У 2003 році гурт розпався після того, як їхній другий альбом Darkhorse не отримав належної популярності після релізу у 2002 році.

Після цього Бінзер розпочав свою сольну кар'єру, співпрацюючи з Полом Окенфолдом, британським музикантом і продюсером. Співак записав вокал для його пісні "Starry Eyed Surprise" 2002 року, яка потрапила в десятку найкращих у Великій Британії та в 50 найкращих у США.

Через рік після розпаду Crazy Town Бінзер випустив свій перший сольний альбом Happy Love Sick під сценічним псевдонімом Shifty.

У 2007 році гурт реформувався, а у 2017 році, після виходу Мазура та інших учасників, перетворився на Crazy Town X.