Фронтмена рок-гурту Crazy Town 49-річного Сета Бінзера знайшли мертвим у власному будинку
Американський співак Сет Бінзер, також відомий як Шифті Шеллшок, та співзасновник реп-рок-гурту Crazy Town помер у віці 49 років за невідомих обставин
Про це повідомляє The Sun.
Згідно зі звітом судмедекспертів Лос-Анджелеса, Бінзер помер 24 червня. Репера знайшли мертвим у себе вдома, але причина смерті ще не встановлена, повідомляє прес-служба судмедекспертів.
У виданні зазначили, що раніше співак лікувався від наркотичної залежності.
Довідково: Сет Бінзер був співзасновником гурту Crazy Town.
Спершу разом з Бретом Мазуром вони заснували гурт під назвою Brimstone Sluggers у 1995 році, а потім створили Crazy Town у 1999 році.
Їхній сингл Butterfly став найуспішнішим і найвідомішим, потрапивши до чарту Billboard Hot 100 і протримавшись там протягом двох тижнів.
Також пісня посіла перше місце в кількох країнах, а дебютний альбом The Gift of Game розійшовся накладом понад 1,5 мільйона копій.
У 2003 році гурт розпався після того, як їхній другий альбом Darkhorse не отримав належної популярності після релізу у 2002 році.
Після цього Бінзер розпочав свою сольну кар'єру, співпрацюючи з Полом Окенфолдом, британським музикантом і продюсером. Співак записав вокал для його пісні "Starry Eyed Surprise" 2002 року, яка потрапила в десятку найкращих у Великій Британії та в 50 найкращих у США.
Через рік після розпаду Crazy Town Бінзер випустив свій перший сольний альбом Happy Love Sick під сценічним псевдонімом Shifty.
У 2007 році гурт реформувався, а у 2017 році, після виходу Мазура та інших учасників, перетворився на Crazy Town X.
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