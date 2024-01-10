Гільдія акторів США домовилась про ліцензування голосів знаменитостей для використання у відеоіграх 

Про це пише Engadget.

Гільдія кіноакторів США уклала угоду з платформою озвучування на базі штучного інтелекту Replica Studios, яка має на меті полегшити акторам ліцензування цифрових реплік голосу для використання у відеоіграх. Відповідно до угоди, про яку було оголошено під час пресконференції на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі, учасники гільдії кіноакторів зможуть співпрацювати з Replica Studios.

Провідний учасник переговорів від профспілки Дункан Крабтрі-Айрланд зазначив, що угода "відкриває шлях для професійних акторів озвучування, щоб безпечно досліджувати нові можливості працевлаштування для своїх цифрових копій голосу".

Угода з’явилася на тлі боротьби Голлівуду з використанням ШІ. Минулого року гільдія уклала угоду з голлівудськими студіями, яка передбачала захист від штучного інтелекту після багатомісячного страйку. У результаті студії тепер зобов’язані платити акторам (і отримувати їхню згоду), перш ніж використовувати згенеровану ШІ версію їхньої подоби.

Остання угода з Replica Studios працюватиме схожим чином. За словами Кребтрі, угоди охоплюють створення так званих "цифрових голосових копій" і те, як їх можна буде використовувати ігровим студіям та іншим компаніям. Угода містить положення про мінімальні ставки, вимоги щодо безпечного зберігання та прозорості, а також "обмеження кількості часу, протягом якого репліка може бути використана без додаткової оплати та згоди".

Примітно, що угода не стосується того, чи можна використовувати репліки акторів для навчання великих мовних моделей (LLM), хоча генеральний директор Replica Studios Шреяс Нівас сказав, що компанія зацікавлена в досягненні такої домовленості.

Угода охоплює лише частину ігрової індустрії. Окремо профспілка кіноакторів також веде переговори з кількома великими ігровими студіями.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 травня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.

Наприкінці вересня гільдія сценаристів США та студії досягли попередньої домовленості. Голлівудські сценаристи та продюсери уклали угоду щодо мінімальної кількості працівників на проєктах та використання ШІ.