"Говорив більше про відпочинок": Джим Керрі заявив, що повертається до акторської кар'єри, після заяв про вихід на пенсію
Джим Керрі заявив про повернення до акторської кар'єри, попри рішення про її завершення після виходу фільму "Їжак Сонік - 2" у 2022 році
Про це повідомляє Deadline.
Згідно з повідомленням, актор знову візьме на себе роль доктора Роботніка в "Їжак Сонік-3".
"У таких речах не можна бути впевненим. Я сказав, що хотів би піти на пенсію, але думаю, що я говорив більше про відпочинок", - заявив Керрі.
Він підкреслив, що готовий змінити свої плани, якщо виникне цікава ідея або з’явиться команда, з якою комфортно працювати.
Крім того, актор висловив бажання знову зіграти роль у стрічці "Як Ґрінч вкрав Різдво" і був би радий знятися у продовженні "Маски".
Фільм "Їжак Сонік - 3" вийде в кінотеатрах США 20 грудня. У новій частині пригоди Соніка, Тейлза і Наклза ускладнюються появою нового ворога, відомого як Їжак Тінь, що змушує їх укласти малоймовірний союз із доктором Роботником.
- Світова прем'єра фільму "Їжак Сонік - 2" відбулась 27 березня 2022 року. За жанром це бурхливий мікс фантастики та пригод. Режисером картини виступив Джефф Фоулер. Акторський склад – Джим Керрі та Джеймс Марсден.
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