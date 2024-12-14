"Говорив більше про відпочинок": Джим Керрі заявив, що повертається до акторської кар'єри, після заяв про вихід на пенсію

Про це повідомляє Deadline.

Згідно з повідомленням, актор знову візьме на себе роль доктора Роботніка в "Їжак Сонік-3".

"У таких речах не можна бути впевненим. Я сказав, що хотів би піти на пенсію, але думаю, що я говорив більше про відпочинок", - заявив Керрі.

Він підкреслив, що готовий змінити свої плани, якщо виникне цікава ідея або з’явиться команда, з якою комфортно працювати.

Крім того, актор висловив бажання знову зіграти роль у стрічці "Як Ґрінч вкрав Різдво" і був би радий знятися у продовженні "Маски".

Фільм "Їжак Сонік - 3" вийде в кінотеатрах США 20 грудня. У новій частині пригоди Соніка, Тейлза і Наклза ускладнюються появою нового ворога, відомого як Їжак Тінь, що змушує їх укласти малоймовірний союз із доктором Роботником.