Грузинська співачка Ніно Катамадзе пояснила, чому до 2019 року виступала в Росії
Відома грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе поділилась, що на початку карʼєри намагалася отримати британську і американську візи, але вимушена була співати у РФ
Про це вона розповіла в інтервʼю проєкту "Наодинці".
На початку своєї карʼєри у 2000-х роках грузинська співачка Ніно Катамадзе намагалася отримати американську та британську візи, утім тоді її не пустили до США та Великої Британії.
"Це болісна тема і наша реальність. Тому моя діяльність у Росії каже про те, що в мене не було вибору. Я була в країні без вибору. Обирала те, що було під рукою. Навчилася багато чому, побачила багато чого і зробила висновки. Я отримала відгуки, побачила, що в Росії є не лише погані люди, а й хороші", - розповіла Катамадзе.
Вона зазначила, що зустрічається з деякими своїми давніми друзями з Росії, коли вони приїжджають до Грузії.
"Найважливіше знати, коли в тебе є вибір і коли в тебе нема вибору. У нас в Грузії є вибір, відкриті всі двері. Завдяки українським героям ситуація в усьому світі змінилася. І разом з нашими братами-українцями у нас відкриті двері до Європи і США", - заявила співачка.
Катамадзе наголосила, що всі 20 років своєї музичної карʼєри свідомо обирала грузинську музику, грузинську мову і ніколи не співала російською.
У червні 2019 року на своїй сторінці в Facebook Катамадзе оголосила, що відмовилася від подальших концертів на території Росії, назвавши країну окупантом, а Володимира Путіна ворогом Грузії.
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